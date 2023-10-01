Бои лоб в лоб: под Бахмутом разворачиваются ключевые события - ВСУ

Украинские военные продолжают интенсивные бои в районе железной дороги под Бахмутом.

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В ВСУ рассказали о тяжелых боях под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В районе железной дороги возле Бахмута Донецкой области идут очень тяжелые бои - лоб в лоб. На северном фланге города российские оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

На этом направлении разворачиваются ключевые события.

"Нельзя сказать, что сейчас она (железная дорога - Главред) полностью наша или их. Сейчас продолжаются интенсивные боевые действия с применением беспилотников, артиллерии, стрелкового оружия, танков и т.д. Сейчас там очень горячо", — сказал Евлаш. видео дня

Оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных на южном фланге, чтобы отбить утраченные позиции. По данным Евлаша, на Бахмутском направлении сосредоточено 53 тысячи оккупантов, в самом городе - 10 тысяч.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что ВСУ сдерживают оккупантов под Бахмутом и наступают на двух направлениях. ВСУ нанесли поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение. Российские оккупанты в районе Бахмута столкнулись с проблемой логистики, поскольку ВСУ обстреливают трассу Бахмут – Горловка, сказал Илья Евлаш.

Россия меняет тактику под Бахмутом, рассказал ранее заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко. По его словам, противник все больше использует беспилотники и пытается подавить украинские опорные пункты.

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