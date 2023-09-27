Россияне начали массово применять ударные БПЛА: ВСУ держат оборону позиций

Российские оккупанты все больше применяют различные БПЛА - как ударные, так и разведывательные, по позициям ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/rosiyani-pochali-masovo-zastosovuvati-udarni-bpla-zsu-trimayut-oboronu-10504006.html Ссылка скопирована

Оккупанты применяют дроны / pixabay.com, Telegram

Заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко рассказал о ситуации на Бахмутском направлении и тактике оккупантов на поле боя.

"Ситуация на Бахмутском направлении напряженная. Противник, как и подразделения ВСУ, пытается малыми группами численностью к штурмовому взводу двигаться вперед, чтобы улучшить обстановку. Сохраняется преимущество России в артиллерии и в количестве боеприпасов. Однако у нашего и у соседних подразделений есть тактические успехи, готовятся к осеннему и зимнему ведению боевых действий", - отметил Тарасенко в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что "мясные штурмы" оккупантов отошли в прошлое, поскольку подразделения ЧВК еще весной сменились подразделениями кадровых частей армии РФ.

видео дня

Противник все больше применяет различные БПЛА - как ударные, так и разведывательные. С помощью разведывательных достаточно эффективно корректирует свою артиллерию, пытается подавать наши опорные пункты и затем в самые неожиданные моменты (на рассвете, ночью) группами по 10-15 человек продвигаться", - доложил заместитель командира.

Оккупанты применяют ударные БПЛА, чтобы доставать наши коммуникации, передвижения в ближнем тылу, усложнять передвижение техники ВСУ в прифронтовой зоне.

ВСУ держат оборону

Начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на юге от Бахмута.

"Наши защитники продолжают наступательную операцию южнее Бахмута. В частности, за минувшие сутки имеем успехи вблизи Клещиевки, Одрадовки и Шумов, там наши защитники продолжают наступление, выбивают оккупантов из занятых рубежей, закрепляются на достигнутых позициях. Также противник не оставляет идеи отбить утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки, постоянно штурмуя и нанося огневые удары по позициям наших защитников. Мы держим оборону", - отметил Евлаш.

Также спикер сообщил, что Силам обороны удалось уничтожить 4 установки "Мста-Б" и "Мста-С", 1 самоходную артустановку "Пион" и 2 пушки "Гиацинт", 7 пушек Д-30, 2 противотанковые пушки МТ12 "Рапира". Также уничтожено 3 авто, 2 склада с боеприпасами и 1 станцию РЭБ.

Война в Украине: ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом. Евлаш сообщил, что украинские войска освободили дополнительно 2 км территории на Бахмутском направлении.

Залужный рассказал, что ВСУ не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, украинские военные продолжают двигаться вперед.

В ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма. В воздушных силах сообщили, что страна-агрессор Россия применяет 40 аэродромов для того, чтобы атаковать Украину. Они расположены на разных расстояниях и направлениях.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.