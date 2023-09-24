'Под прицелом': в ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма

Страна-агрессор Россия применяет 40 аэродромов для того, чтобы атаковать Украину, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Россияне могут перебазировать авиацию из Крыма / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: Google maps

Представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты могут перебазировать свою авиацию из Крыма, из-за угрозы их аэродромам.

Игнат отметил в эфире телемарафона "Єдині новини", что в оккупированном Крыму 5 аэродромов, которые оккупанты используют для различных задач. Стоит понимать, что авиация - очень мобильный род войск. так что захватчики могут делать это с других аэродромов.

В воздушных силах сообщили, что страна-агрессор Россия применяет 40 аэродромов для того, чтобы атаковать Украину. Они расположены на разных расстояниях и направлениях. В частности, на территории Беларуси, России и непосредственно на оккупированном полуострове.

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"Если есть угроза аэродромам, если туда достают украинские крылатые ракеты, я имею в виду сейчас Крым, то соответственно может быть перебазирование авиации на другие аэродромы", - добавил Игнат.

Он также отметил, что Россия, вероятно будет делать это, понимая, что уже аэродром Саки и другие, в частности, Бельбек, находятся под прицелом.

"Россия уже прибегала к такой тактике - рассредоточению авиации, когда и Рязань, и Энгельс были несколько "забавовнені". Они рассредоточили свои Ту-95, аж на Дальний Восток отправляли", - подытожил спикер.

Ситуация в Крыму

Напомним, что власти призвали украинцев уехать из Крыма. Украинцам лучше переждать освобождение временно оккупированного агрессором Россией Крымского полуострова на других территориях, сказала Ирина Верещук.

В Крыму сообщают о мощных взрывах. Взрывы были слышны в районе мыса Фиолент и Балаклавы в Севастополе. По предварительным данным, на Фиолент прилетела ракета.

Тарнавский сообщил, что удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ. Дезорганизация российских сил путем уничтожения командных центров на более высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя, говорит Тарнавский.

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