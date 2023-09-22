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"Врагу горячо": удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ - Тарнавский

Алина Дембицкая
22 сентября 2023, 23:04 обновлено 22 сентября, 23:04
Дезорганизация российских сил путем уничтожения командных центров на более высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя, говорит Тарнавский.
Тарнавский, ВСУ
Тарнавский заявил, что удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Telegram Тарнавский

Удары по Крыму, аналогичные тем, которые были недавно в Севастополе, являются важными для достижения успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

"Успех наступательных операций заключается не только в уничтожении противника перед собой, но и в уничтожении мест сосредоточения техники, личного состава и особенно в уничтожении командных пунктов", - заявил Тарнавский.

По его словам, дезорганизация российских сил путем уничтожения командных центров на более высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя.

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"Уничтоженный командир означает уничтоженную командную связь, а без него нет согласованных действий", - подчеркнул генерал.

Он подчеркнул, что Крым особенно важен в этом плане, поскольку там сосредоточено большое количество российской военной техники.

"Мы знаем, откуда они наносят удары, как по воздушным, так и по наземным средствам", - отметил Тарнавский.

Генерал также подчеркнул, что удар по штабу Черноморского флота России помогает Украине, а также дает Украине надежду на будущее.

"То есть у нас есть возможность бить их не только перед собой, но и в тылу. А когда ты понимаешь, что в тылу враг чувствует себя горячо, это поднимает боевой дух наших солдат", - добавил он.

Удар по Черноморскому флоту РФ

В центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября. Удар пришелся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. В штабе Черноморского флота образовалась "дыра" после ракетного удара. Как уточняют местные Telegram-каналы, взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшей".

Позже в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук распространил видео с последствиями атаки на город, который публикуют соцсети, и написал "мы же обещали, что дальше будет". При этом он высмеял заявления россиян об "успешной работе ПВО".

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал оккупантам два сценария по Черноморскому флоту в Крыму. По его словам, россияне могут сами затопить свой флот, или же вражеский объект будет уничтожен.

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война в Украине война России и Украины
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