"Врагу горячо": удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ - Тарнавский

Удары по Крыму, аналогичные тем, которые были недавно в Севастополе, являются важными для достижения успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.
"Успех наступательных операций заключается не только в уничтожении противника перед собой, но и в уничтожении мест сосредоточения техники, личного состава и особенно в уничтожении командных пунктов", - заявил Тарнавский.
По его словам, дезорганизация российских сил путем уничтожения командных центров на более высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя.
"Уничтоженный командир означает уничтоженную командную связь, а без него нет согласованных действий", - подчеркнул генерал.
Он подчеркнул, что Крым особенно важен в этом плане, поскольку там сосредоточено большое количество российской военной техники.
"Мы знаем, откуда они наносят удары, как по воздушным, так и по наземным средствам", - отметил Тарнавский.
Генерал также подчеркнул, что удар по штабу Черноморского флота России помогает Украине, а также дает Украине надежду на будущее.
"То есть у нас есть возможность бить их не только перед собой, но и в тылу. А когда ты понимаешь, что в тылу враг чувствует себя горячо, это поднимает боевой дух наших солдат", - добавил он.
Удар по Черноморскому флоту РФ
В центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября. Удар пришелся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. В штабе Черноморского флота образовалась "дыра" после ракетного удара. Как уточняют местные Telegram-каналы, взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшей".
Позже в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук распространил видео с последствиями атаки на город, который публикуют соцсети, и написал "мы же обещали, что дальше будет". При этом он высмеял заявления россиян об "успешной работе ПВО".
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал оккупантам два сценария по Черноморскому флоту в Крыму. По его словам, россияне могут сами затопить свой флот, или же вражеский объект будет уничтожен.
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