"Повреждения серьезные": ВСУ ловко атаковали российский корабль "Сергей Котов"

Длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины.

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ВСУ ловко атаковали российский корабль "Сергей Котов" / Коллаж: Главред, фото: СНБО Украины, flot.com

В ночь с 13 на 14 сентября в акватории Черного моря украинские защитники ловко атаковали российский патрульный корабль "Сергей Котов". Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

По его словам, сами россияне подтверждают результативную атаку на судно – в информационной справке о ситуации от 13-14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении кораблей.

Филатов написал, что 14 сентября в 04:40 были атакованы патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов".

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На втором корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 см выше ватерлинии.

"Оба эти поражения достаточно серьезны. Это означает, что длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины", - заявил Юсов.

Напомним, недавно в РФ пожаловались на новую атаку на Черноморский флот. Пять морских безэкипажных катеров атаковали патрульный корабль "Сергей Котов", утверждают в Минобороны РФ. Также там отчитались об успешном уничтожении всех дронов.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Силы обороны Украины могут частично или полностью уничтожить Черноморский флот РФ, и такой шаг заставит агрессора ускорить поиск вариантов по выходу из войны. Чем быстрее Киев получит нужное оружие, тем скорее наступит мир. Западу не следует бояться главу Кремля Владимира Путина, от практики "страха спровоцировать Россию" следует избавляться.

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