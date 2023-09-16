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"Своих не бросаем, а уничтожаем": в боях за Андреевку россияне открыли огонь по своим

Алина Дембицкая
16 сентября 2023, 16:06 обновлено 16 сентября, 16:06
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Этот инцидент произошел во время захвата россиян в плен штурмовой группой 2-го механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады.
'Своих не бросаем, а уничтожаем': в боях за Андреевку россияне открыли огонь по своим
В боях за Андреевку россияне открыли огонь по своим / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Во время ожесточенных боев за Андреевку Донецкой области российские оккупационные войска, осознавая, что село уже потеряно для них и их товарищи начали массово сдаваться в плен, открыли огонь по своим.

Кадры с места происшествия опубликовал командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий в своем Telegram-канале. Он пояснил, что этот инцидент произошел во время захвата россиян в плен штурмовой группой 2-го механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады.

"Штурмовая группа 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады берет очередную группу пленных, в то же время противник, понимая, что село потеряно, а его бойцы массово сдаются – приказывает открыть "огонь по своим", - рассказал военный.

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"Своих не бросаем, а уничтожаем"... Прилет. На командном пункте тишина, все поседели. Дым рассеивается – все наши целы, один пленный в клочья, двоим повезло, и их выводят жить. На войне везение играет роль", - отметил командир.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

Кроме того, ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. Как отметил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. С боями россияне отступают, однако жесткие столкновения продолжаются.

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война в Украине война России и Украины
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