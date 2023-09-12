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"Есть положительная динамика": ВСУ могут начать освобождение Донецка - Свитан

Алина Дембицкая
12 сентября 2023, 22:59 обновлено 12 сентября, 22:59
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На данный момент у российских оккупантов не хватает ресурсов для того, чтобы блокировать все направления, говорит Свитан.
Роман Свитан, ВСУ
ВСУ могут начать освобождение Донецка / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот

Российские оккупационные войска сконцентрировали значительное количество военных ресурсов в районе временно захваченного Донецка. Однако Вооруженные силы Украины готовы начать операцию по освобождению города. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью ТСН.uа.

"В районе Донецка достаточно большое количество сил и средств противника сосредоточено. В последнее время оттуда просто начали забирать некоторые части на Запорожское направление, пытаясь удержать движение наших войск... Оголили некоторые части в районе Донецка, чем сразу же воспользовались наши войска в районе Авдеевки и в районе Марьинки, там тоже есть положительная динамика, реверсное движение фронта по некоторым позициям... Как только россияне снизили боевое давление на наши части, сразу же в обратную сторону пошло вот это движение", - рассказал Свитан.

Как отметил военный эксперт, давление продолжится и в дальнейшем, поскольку на данный момент у российских оккупантов не хватает ресурсов для того, чтобы блокировать все направления.

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"Поэтому они, скорее всего, будут откатываться на стартовые позиции... из которых они выходили еще в прошлом году, выдвигаясь из Донецка. Мы попробуем сначала их загнать в город, а потом и начать город деоккупировать, там есть такая возможность... если будет достаточное количество сил и средств для выполнения этих задач", - добавил он.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Освобождение Донбасса

Недавно публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк и Луганск. Эксперт считает, что сначала будет освобождаться юг - Крым и равнинная часть Луганщины. А дальше Украина вернется к вопросу, как прорывать российскую оборону на Донбассе.

Роман Свитан также считает, что ВСУ зайдут в Крым раньше, чем в Донецк. По его словам, если сначала ВСУ пойдут на восток Украины, то россияне из Крыма могут повторить свой прошлогодний маневр и зайти в тыл. Свитан добавил, что освобождение Крыма политически никак не скажется ни на власти в Кремле, ни на населении в России.

Как подчеркнул военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, украинские военные не будут штурмовать или обстреливать оккупированный Донецк, ведь это "что-то на уровне фантастики".В то же время, по его словам, Украина не отказывается от Донбасса, но освобождать его будут не такой ценой. Обычный штурм населенного пункта может привести к огромным потерям.

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