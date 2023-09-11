Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении постепенно продавливают оборону российских оккупационных войск, расширяя линию фронта. Отступая, захватчики пытаются загонять украинских защитников в огневые мешки. Об этом рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире "Эспрессо".
"В районе Работиного продолжаются бои высокой интенсивности. С обеих сторон работает артиллерия. Враг поднимает в небо авиацию, идут стрелковые бои. На этом направлении мы имеем тактические успехи, но это дается нам очень тяжелой ценой. Оккупанты пытаются контратаковать. В районе Работиного работают российские профессиональные подразделения, но мы их уже достаточно потрепали", - отметил Денисов.
По словам бойца, авиацией и ударными БПЛА "Ланцет" враг охотится за украинской техникой, а FPV дронами – за нашей пехотой.
"Вследствие качественной разведки, ВСУ постепенно протискивают оборону врага, расширяя линию фронта. Оккупанты пытаются загонять наших ребят в огневые мешки. То есть россияне отступают, а потом пытаются накрывать артиллерией и авиацией с флангов. Но силы обороны не дают в такое себя затянуть", - подчеркнул Денисов.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины
Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.
Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.
Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.
Кроме того, ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. Как отметил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. С боями россияне отступают, однако жесткие столкновения продолжаются.
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