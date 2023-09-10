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"Украина нуждается в нашей поддержке": в США оценили результаты контрнаступления ВСУ

Алина Дембицкая
10 сентября 2023, 19:53 обновлено 10 сентября, 19:53
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Страна-агрессор Россия в течение нескольких месяцев создала мощную оборону на временно оккупированном юге Украины.
Виктория Нуланд, ВСУ
В США оценили результаты контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 17 ОТБр имени Константина Пестушка

Контрнаступление Вооруженных сил Украины осуществляется с большим трудом, но достигнутый прогресс, учитывая чрезвычайные условия, впечатляет. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает пресс-служба Ялтинской европейской стратегии.

"Это контрнаступление идет километр за километром, но мы поражены достигнутым прогрессом, особенно на юге", - сказала Нуланд.

По ее словам, страна-агрессор Россия в течение нескольких месяцев создала мощную оборону на временно оккупированном юге Украины.

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"Оборона, которую создала РФ, является крупнейшей на протяжении последних 100 лет. Нам необходимо понять, что нужно Украине для того, чтобы снять эту оборону, и мы не сможем этого сделать, пока Украина не начнет противостоять этой обороне", - заявила заместитель госсекретаря США.

Она добавила, что российскую оборону можно преодолеть при условии тесного сотрудничества между правительствами США и Украины.

"Мы стараемся тесно сотрудничать с украинским правительством, предоставляя оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие средства", - подчеркнула Нуланд.

Также она отметила, что Соединенные Штаты разъясняют всем партнерам в Европе, Азии и Африке, какие негативные последствия для глобальной безопасности будет иметь, если Украина не одержит победу в этой войне.

"Если Украина не одержит победы, если Путин добьется успеха, такое зло будет нормализовано во всем мире. Украина стоит на стороне демократии и нуждается в нашей поддержке", - резюмировала заместитель госсекретаря США.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планировка, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.

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война в Украине Виктория Нуланд война России и Украины контрнаступление ВСУ
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