В Госдуму РФ внесли немыслимый законопроект: Сотник раскрыл поразительные подробности

Российский диктатор Владимир Путин вздумал мобилизовать мигрантов, которые хотят получить российский паспорт.

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Сотник рассказал о мобилизации в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

Страна-агрессор Россия сможет насобирать еще несколько сотен человек для отправки на войну в Украину в рамках скрытой мобилизации. Более того, глава кремлевского режима Владимир Путин собирается мобилизовать мигрантов, которые хотят получить российский паспорт. Об этом во время чата на Главреде рассказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"Думаю, несколько сотен тысяч человек наберут так или иначе. Будет скрытая мобилизация: то там поскребут по закромам, то там по задворкам. Ведь мало кто идет воевать из больших городов", - отметил Сотник.

По его словам, первые волны мобилизации коснулись в основном тех, кто из "засортирья", где уборная на улице, с богом забытых мест, из глубинки.

"Достаточно посмотреть на фотографии с похорон, когда "груз 200" приходит домой, на фоне которых лачуги прощаются с "великими героями". Более того, он сейчас собирается набирать мигрантов, которые хотят получить российский паспорт. В Госдуму внесли проект закона, согласно которому, если ты получил российский паспорт, должен защищать свою новую родину. Россия - воюющая страна, значит, придется воевать. Хотел паспорт - получи окопы. Несколько сотен тысяч Путин наскребет по пещере", - подчеркнул журналист.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Ранее военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

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