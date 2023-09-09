УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Госдуму РФ внесли немыслимый законопроект: Сотник раскрыл поразительные подробности

Алина Дембицкая
9 сентября 2023, 04:00
14
Российский диктатор Владимир Путин вздумал мобилизовать мигрантов, которые хотят получить российский паспорт.
Владимир Путин, Александр Сотник
Сотник рассказал о мобилизации в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

Страна-агрессор Россия сможет насобирать еще несколько сотен человек для отправки на войну в Украину в рамках скрытой мобилизации. Более того, глава кремлевского режима Владимир Путин собирается мобилизовать мигрантов, которые хотят получить российский паспорт. Об этом во время чата на Главреде рассказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"Думаю, несколько сотен тысяч человек наберут так или иначе. Будет скрытая мобилизация: то там поскребут по закромам, то там по задворкам. Ведь мало кто идет воевать из больших городов", - отметил Сотник.

По его словам, первые волны мобилизации коснулись в основном тех, кто из "засортирья", где уборная на улице, с богом забытых мест, из глубинки.

"Достаточно посмотреть на фотографии с похорон, когда "груз 200" приходит домой, на фоне которых лачуги прощаются с "великими героями". Более того, он сейчас собирается набирать мигрантов, которые хотят получить российский паспорт. В Госдуму внесли проект закона, согласно которому, если ты получил российский паспорт, должен защищать свою новую родину. Россия - воюющая страна, значит, придется воевать. Хотел паспорт - получи окопы. Несколько сотен тысяч Путин наскребет по пещере", - подчеркнул журналист.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Ранее военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Александр Сотник война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:39 Синоптик
Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

22:36 Украина
Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

21:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:00

В Госдуму РФ внесли немыслимый законопроект: Сотник раскрыл поразительные подробности

02:40

"Сядут за стол переговоров": Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапноВидео

02:05

Можно ли кушать каждый день сало: неожиданный ответ просто убьет наповал

08 сентября, пятница
23:54

Стало известно очень необычное имя сына Рианны

23:46

"Решение принято": в правительстве заявили, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
23:34

Сумская рассказала о личной жизни младшей дочки

23:00

Точная копия: дочь Заворотнюк поделилась фото, где её не отличить от мамы

22:39

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:36

Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

Реклама
22:31

"Ему постоянно снится Зеленский": Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл

21:46

Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

21:19

"Дніпро" – он или оно: Авраменко дал неожиданный ответ

20:46

Девушка заморозила кефир и показала, во что он превратился после разморозки

19:54

Героически погиб в боях за Гостомель: в Киеве попрощались с отважным спасателем

19:38

Первые 10 танков Leopard 1 от Дании прибыли в Украину

19:27

Осенняя свежесть не отпускает: в каких регионах будет холоднее всего

18:55

В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету "Искандер"

18:49

Почему началась войнамнение

18:36

У Зеленского жестко раскритиковали ООН за поддержку путинского режима

18:16

"Решили продолжать войну": в ООН выдали циничное заявление об Украине

Реклама
17:56

РФ разместила еще одну станцию для запуска дронов в Крыму: выискивают новую тактику

16:59

На Украину обрушился затяжной геомагнитный шторм: когда закончится буря

16:55

Эксперт раскрыл, какими ракетами РФ может атаковать Украину: уничтожит ли их ПВО

16:46

Что нужно делать осенью с садом: простые действия сберегут его на следующий год

16:26

Попробуй и ты: гениальный трюк с полотенцем, который сохранит прохладу в жару

16:21

"У меня был выбор": "Миссис мира" из Херсона рассказала, почему держала за руки россиянку

16:14

Оставался на ночь: Пугачёва "сосватала" Галкина своей близкой подруге

16:08

Они готовы на все ради любви: 3 знака зодиака, которые сделают для вас всё

16:06

"Пригожин – герой зоны": Сотник пояснил, почему экс-главарь "вагнеров" обречен стать легендой в РФВидео

15:58

Высшие силы обязательно услышат: сильнейшие молитвы на исполнение заветных желаний

15:38

Как и когда прогревать машину: эти простые способы изумят даже матерых водителей

15:27

Женщина из Мариуполя поделилась невероятно простым рецептом арбузного меда - бекмесом

15:17

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

15:17

Что сделать 10 сентября, чтобы привлечь богатство: приметы и запреты дня

15:13

Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

14:51

Проверьте, умнее ли вы 8-летнего ребенка, ответив на эти элементарные вопросы

14:46

Сотник раскрыл, сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за ПригожинымВидео

14:35

Сильно вредят здоровью: врач сказал, для чего на самом деле нужны ватные палочки

14:15

"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

13:38

Модель безопасности для Украины: какой самый лучший вариант?мнение

Реклама
13:25

"Путин будет зачищать всех": журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФВидео

13:21

Китаянка-путинистка спела "Катюшу" в разбомбленном театре в Мариуполе: в МИД Украины разъярились

12:54

Найди панду за 7 секунд: 45-летняя головоломка, которая заставит тебя попотеть

12:41

Перелет боевого Ми-8 в Украину: Буданов намекнул на новую вербовку пилотов РФ

12:37

Как можно поставить свекровь на место: психолог Холоденко дала дельный совет

12:27

Мобилизация женщин: представитель Зеленского в Раде пояснил, будут ли выпускать за границу вставших на учет дам

11:51

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Близнецам – забота, Девам - поддержка

11:46

Не будут сжимать и натирать: секреты выбора удобных женских трусов

11:44

Пропадает он: у путинистки Успенской прямо во время концерта исчез голосВидео

11:43

У Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять