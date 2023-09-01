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"Мы реально наносим поражение": Жданов прокомментировал удары по территории РФ

Алина Дембицкая
1 сентября 2023, 02:40
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Жданов отметил, что во время атак повреждаются как авиация, так и другие объекты, среди которых ПВО и системы аэродромной службы.
Жданов, ВСУ
Жданов прокомментировал удары по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Ударов по территории страны-агрессора России становится все больше. Едва ли не ежедневно беспилотники атакуют Москву и аэродромы с боевой авиацией. Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, как эти удары влияют на башни Кремля.

Как отметил Жданов, удары по РФ приводят к подрыву боевой готовности страны-агрессора. Кроме того, эти атаки влияют на психологическое состояние общества и военных руководителей.

"Удары по России и самой Москве – это события, которые постепенно смещаются от политического к военному спектру. Потому что мы реально наносим поражение, а противник действительно несет потери", - подчеркнул военный эксперт.

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Жданов отметил, что во время атак повреждаются как авиация, так и другие объекты, среди которых ПВО и системы аэродромной службы.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Политический и моральный аспекты, конечно, базируются на том, что дроны залетают в Москву, вследствие чего становится понятно – "самая непреодолимая ПВО в мире" неспособна препятствовать пролету БПЛА над столицей РФ", - сказал полковник запаса.

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, в ночь на 30 августа в России прогремели мощные взрывы. Было шумно в Пскове, Рязани, Брянске, Московской, Орловской и Калужанской областях. В Министерстве обороны оккупантов заявили, что Центральная и юго-западная часть страны атакована беспилотниками.

Недавно у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России. Михаил Подоляк отметил, что скоро ударов по территории России станет больше. Он подчеркнул, что оккупанты, которые вернутся из Украины сами перенесут войну на территорию России.

Кроме того, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в незаконно аннексированном Крыму. Он отметил, что в Крыму есть много людей, которые боятся ударов ВСУ. В то же время там много и тех, кто ждет этого и хочет, чтобы полуостров был освобожденным от россиян.

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