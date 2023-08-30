Путин ликвидировал Пригожина, чтобы показать элитам, что может быть, если пойти против диктатора, говорит Яковенко.

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Яковенко рассказал о радикальном методе Путина повлиять на российскую элиту / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Глава кремлевского режима Владимир Путин ликвидировал главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, поскольку хотел отомстить за неудачный бунт, а также запугать российских элит. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко.

"Пригожин собирался в Африку. Ну и какая опасность от него в Африке в этом смысле для Путина? То есть, это, во-первых, месть, а во-вторых – инструмент устрашения. Вот эта показательная безсудная казнь рядом со своей резиденцией – достаточно важный способ влияния на верхушку. Для того чтобы все понимали, вот что будет, если кто-то будет что-то делать против Путина", - отметил Яковенко.

Российский оппозиционер исключил вариант ликвидации Пригожина для того, чтобы убрать прямого конкурента Путина на предстоящих выборах.

"Даже если бы Пригожин дожил до выборов, вероятность того, что его допустили бы к выборам, близка к нулю. Совсем неважно, как голосуют. Ну, посчитали бы, дали бы Пригожину три процента. Ну, то есть, вряд ли", - подчеркнул он.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

В России разбился самолет с Пригожиным

В стране-агрессоре России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Инцидент произошел в среду вечером, 23 августа. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете были Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин Вагнер.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Пригожина. Гарант сказал, что Киев непричастен к этому, а кто причастен, "все осознают".

Недавно у Путина сделали заявление о гибели Пригожина и причастности Кремля. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с Пригожиным и его соратниками. Также, по его словам, пока нет официальной информации о том, что Пригожин действительно погиб.

Смотрите интервью Игоря Яковенко Главреду о мобилизации в России:

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