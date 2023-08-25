УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина сделали заявление по гибели Пригожина и причастности Кремля

Андрей Ганчук
25 августа 2023, 15:02 обновлено 25 августа, 15:09
61
Для подтверждения гибели главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина нужны экспертизы, официальных результатов на данный момент нет, сказал Дмитрий Песков.
Пригожин, Путин
У Путина отвергли свою причастность к гибели Пригожина / Коллаж Главред, фото скриншот

Пресс-секретарь директора страны-агрессора России Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и его соратниками, которые 2 месяца назад устроили мятеж и остановились в 200 километрах от Москвы. Также, по его словам, пока нет официальной информации о том, что Пригожин действительно погиб.

Как сообщает Интерфакс, спикер Путина отверг причастность Кремля к гибели Пригожина и обвинил Запад в, дескать, "спекуляциях".

"Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная", - сказал Песков.

видео дня

Также кремлевский спикер добавил, что официально подтвердить гибель Пригожина пока не могут.

"Для подтверждения гибели Пригожина нужны экспертизы, в том числе генетическая, пока официальных результатов нет", - подчеркнул Дмитрий Песков.

В России разбился самолет с Пригожиным

В стране-агрессоре России упал самолет с Пригожиным – руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Инцидент произошел в среду вечером, 23 августа. Все, кто находился на борту, погибли. В РФ сказали, что в самолете были Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин Вагнер.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Пригожина. Гарант сказал, что Киев непричастен к этому, а кто причастен, "все осознают".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кремль Владимир Путин Дмитрий Песков Евгений Пригожин
Реклама

Главное за день

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

13:45 Украина
В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

13:38 Синоптик
Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: прорвали первую линию "обороны" войск РФ

Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: прорвали первую линию "обороны" войск РФ

12:19 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:02

У Путина сделали заявление по гибели Пригожина и причастности Кремля

14:58

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления с одним с важнейших праздников календаря

14:54

Авиационный эксперт объяснил, почему Украине не позволяют атаковать Россию с F-16

14:31

Просто гуру: 4 знака зодиака, которые в совершенстве зарабатывают деньги и экономят

14:11

В Крыму был смертельный "прилет" по базе 126-й гвардейской бригады ЧФ

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко
14:09

"Блин, перестаньте мне слать венки": Пригожина затроллили в сети

13:45

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

13:38

В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

13:04

На Ровенщине погибли в воде двое мальчиков: к гибели может быть причастна мать

Реклама
12:59

Как легче перенести аллергию на амброзию: 3 способа, которые помогут справиться

12:54

Запасаемся к зиме: какие продукты и вещи стоит купить уже сейчас на случай блекаута

12:25

В Украине еще сильнее подорожают бензин и дизтопливо: в чем суть

12:19

Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: прорвали первую линию "обороны" войск РФ

12:16

"F-16 будут в небе Украины весной": авиаэксперт сказал, почему надо ждать еще полгодаВидео

12:04

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Nissan

11:47

Гороскоп на завтра 26 августа 2023: Тельцу – ремонт, Льву - прорыв

11:42

"Я так о тебе мечтала": Ефросинина трогательно поздравила сына с днем рождения

11:39

Эксперт спрогнозировал, какой модификации самолеты F-16 получит УкраинаВидео

11:26

"Изготовили, подвесили на самолет, отстреляли": Катков объяснил проблемы РФ с ракетамиВидео

10:58

Внимание, отрава: как отличить ядовитого близнеца белого гриба

Реклама
10:41

Украинцам поднимут минимальную зарплату: когда и на сколько

10:40

"Маршем на Москву": РДК записал обращение к ЧВК Вагнер

10:13

РФ применит план В в Украине, поскольку не может победить военным путем – Данилов

09:52

Враги выпустили по Одесской области "Калибры" из Азовского моря: в ВСУ прокомментировали ситуацию

09:50

Как правильно праздновать Успение Пресвятой Богородицы: что поставить на стол

09:30

Как возникло слово "промінь" и почему Тарас Шевченко его не знал: объяснение АвраменкоВидео

09:07

Зима будет сложной, Украину ждет нелегкий отопительный сезон – министр энергетики

08:56

Как правильно варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: 3 главных совета

08:31

"Очень ждала папу с фронта": родители рассказали о погибшей в Чернигове 6-летней СофийкеФото

08:26

Для чего Путин убил Пригожинамнение

08:13

ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте – ISW

08:00

Что означает черная вышиванка: о чем говорит цвет народной одежды

07:15

"США сплотили поддержку Украины": о чем Зеленский поговорил с Байденом

07:00

Кот бросается на ноги и кусает: что является причиной такого поведения

06:41

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят о массированной атаке 42 дронов

06:40

Карта дня: что предвещает Таро на 25 августа

06:10

Уничтожение ЗРС С-400 в Крыму: в чём весь цимес фейерверкамнение

05:35

Как почистить очень грязный палас в домашних условиях: самый эффективный способ

05:00

Душа еще в мире живых: что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека

04:40

"Так быстро это не работает": военный сказал, почему уничтожение мостов пока не поможет ВСУ

Реклама
03:18

Это опасно: признаки головной боли, когда нужно обратиться к врачу

02:40

Следом за Брежневой: у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в РФ

02:10

Эксперт рассказал, как Путин использует "вагнеровцев" в Африке

01:35

"Не того качества, не в том количестве": военный эксперт пояснил, как сейчас РФ делает оружие

00:04

Путин выведет войска из Украины и сядет за стол переговоров - экс-глава ЦРУ

00:01

Как сейчас выглядит красавчик-Супермен из сериала "Тайны Смолвиля"

24 августа, четверг
23:20

Чем обработать лобовое стекло от дождя: что отталкивает воду

22:57

В небе яркие вспышки: в Севастополе прогремели мощные взрывыВидео

22:54

Дочерей Барака Обамы застукали на вечеринке в провокационных нарядах

22:51

В октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16 - CNN

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять