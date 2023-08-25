У Путина сделали заявление по гибели Пригожина и причастности Кремля

Для подтверждения гибели главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина нужны экспертизы, официальных результатов на данный момент нет, сказал Дмитрий Песков.

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У Путина отвергли свою причастность к гибели Пригожина / Коллаж Главред, фото скриншот

Пресс-секретарь директора страны-агрессора России Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и его соратниками, которые 2 месяца назад устроили мятеж и остановились в 200 километрах от Москвы. Также, по его словам, пока нет официальной информации о том, что Пригожин действительно погиб.

Как сообщает Интерфакс, спикер Путина отверг причастность Кремля к гибели Пригожина и обвинил Запад в, дескать, "спекуляциях".

"Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная", - сказал Песков.

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Также кремлевский спикер добавил, что официально подтвердить гибель Пригожина пока не могут.

"Для подтверждения гибели Пригожина нужны экспертизы, в том числе генетическая, пока официальных результатов нет", - подчеркнул Дмитрий Песков.

В России разбился самолет с Пригожиным

В стране-агрессоре России упал самолет с Пригожиным – руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Инцидент произошел в среду вечером, 23 августа. Все, кто находился на борту, погибли. В РФ сказали, что в самолете были Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин Вагнер.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Пригожина. Гарант сказал, что Киев непричастен к этому, а кто причастен, "все осознают".

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