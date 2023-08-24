Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, ЧВК Вагнера "сдуется" – ISW

Смерть Пригожина и его заместителей "обезглавила" ЧВК "Вагнера", группировка может начать деградировать. Путин таким образом отомстил за мятеж и свое унижение.

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Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, считают аналитики ISW/ коллаж: Главред, фото: скрин

Приказ о сбитии самолета, на борту которого находился главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, два его заместителя и еще семь человек, вероятнее всего отдал российский диктатор Владимир Путин. Военные страны-агрессоры России, особенно министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, вряд ли убили бы Пригожина без приказа Путина.

Диктатор РФ таким образом отомстил за унижение, которое ему устроил Пригожин мятежом два месяца назад. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), о чем они отметили в своем отчете.

Аналитики указывают, что еще с момента мятежа в конце июня этого года Министерство обороны страны-агрессора России и Кремль уничтожали частную военную компанию "Вагнера" и ослабляли власть Пригожина. По их словам, убийство главаря вагнеровцев могло стать последним шагом к ликвидации этой ЧВК как независимой организации.

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Также отмечается, что Пригожин мог противодействовать уничтожению его ЧВК Министерством обороны России и Кремлем.

Будущее ЧВК "Вагнера" без руководителя остается неопределенным, говорят аналитики ISW. Ведь Пригожин и его "правая рука", заместитель Дмитрий Уткин были лицами "Вагнера", и их убийство будет иметь очень серьезные последствия для командного состава ЧВК, говорят аналитики. Они добавляют, что вагнеровцы после убийства Пригожина могут начать бояться за свою жизнь или быть деморализованными, а группировка в целом может начать деградировать.

Также специалисты подметили, что Кремль вероятно создает условия для того, чтобы снять с Путина и российских военных явную ответственность за убийство Пригожина.

Падение самолета Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.

После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

У Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что подрыв самолета Пригожина был местью Путина за мятеж и наступление на Москву. В то же время президент США Джо Байден заявил, что в РФ мало что происходит без влияния Путина.

Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Собеседник издания сказал, что "Путин не берет пленных".

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