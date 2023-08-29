Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника - Daily Mail

Путин знает, что убил двойника Пригожина. Однако диктатор продолжает врать, что на месте катастрофы была найдена ДНК Пригожина, пишет издание.

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Пригожин жив и готовит месть Путину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жив и планирует отомстить российскому диктатору Владимиру Путину за то, что тот убил его двойника. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на российского политолога, бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловея.

Как отметил Соловей, на прошлой неделе в авиакатастрофе погиб двойник Пригожина. А сам главарь "вагнеровцев" сейчас находится в неназванной стране и готовит месть Путину.

По его словам, Путин знает, что убил двойника Пригожина. Однако диктатор продолжает врать, что на месте катастрофы в Тверской области была найдена ДНК Пригожина.

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"Самого Пригожина на борту не было. Вместо него летел его двойник. Кстати, Владимир Путин это прекрасно осознает", - говорит Соловей.

Российский политолог не знает точно, в какой стране сейчас находится Пригожин. Однако он подчеркнул, что это точно не Африка. По его словам, главарь "вагнеровцев" даст о себе знать до конца года.

"Пригожин намерен отомстить людям, которые хотели уничтожить его, и уничтожили близких ему людей", - отметил Соловей.

В России разбился самолет с Пригожиным

В стране-агрессоре России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Инцидент произошел в среду вечером, 23 августа. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете были Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин Вагнер.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Пригожина. Гарант сказал, что Киев непричастен к этому, а кто причастен, "все осознают".

Недавно у Путина сделали заявление о гибели Пригожина и причастности Кремля. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с Пригожиным и его соратниками. Также, по его словам, пока нет официальной информации о том, что Пригожин действительно погиб.

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