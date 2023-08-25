"Веревку и мыло вышлю": Лукашенко открестился от Пригожина и подлизался к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что не предоставлял Пригожину "гарантии безопасности".

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Лукашенко сказал, что не предлагал Пригожину гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после гибели главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина внезапно заявил о том, что он якобы не давал ему "гарантий безопасности". Об этом сообщает Белта.

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это, во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", - говорит Лукашенко.

В то же время он убеждает, что якобы дважды говорит с Пригожиным о безопасности и даже предлагал выслать ему "веревку с мылом".

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"Мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла". − "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите", - рассказывает Лукашенко.

Лукашенко также начал выгораживать Путина, говоря о том, что диктатор якобы не имеет отношения к покушению на Пригожина.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", − сказал Лукашенко.

Убийство Пригожина

Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России упал самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили. Известно, что в самолете было 10 человек.

Позже на это отреагировали "вагнеровцы" и обвинили Путина в убийстве Пригожина. Они заявили, что если гибель Пригожина подтвердится, то "вагнеровцы" организуют второй "Марш справедливости" и пойдут на Москву.

Также сообщалось, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Свидетели слышали два взрыва, после которых самолет начал падать. После этого в небе появились два следа.

В Центре нацсопротивления сообщили о том, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву. Они сворачивают части лагерей в Беларуси и планируют двигаться в направлении РФ. Однако белорусские спецслужбы пытаются помешать им.

У Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина. Михаил Подоляк убежден, что таким образом Путин решил отомстить Пригожину за его мятеж и наступление на Москву.

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