"Некому Бахмут держать": ВСУ ловко ликвидировали приспешника Пригожина

Украинский журналист Денис Казанский иронично отметил, что сейчас практически некому держать Бахмут в оккупации.

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ВСУ ловко ликвидировали приспешника Пригожина / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, Telegram

Украинские защитники ловко ликвидировали вагнеровца "Бибера", которого Пригожин в мае во время выхода "Вагнера" из Бахмута оставил "стеречь" город.

Как сообщают в российских Telegram-каналах, превосходящие силы Украины "демилитаризовали" боевика около трех недель назад.

"Известный по Бахмуту "музыкант" "Бибер" погиб три недели назад в бою с превосходящими силами противника", - говорится в сообщении.

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Украинский журналист Денис Казанский иронично отметил, что сейчас практически некому держать Бахмут в оккупации.

"Пригожина высадили в воздух, "Бибера" убили. Практически некому Бахмут держать", - написал он в своем Telegram-канале.

В России разбился самолет с Пригожиным

В стране-агрессоре России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Инцидент произошел в среду вечером, 23 августа. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете были Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин Вагнер.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Пригожина. Гарант сказал, что Киев непричастен к этому, а кто причастен, "все осознают".

Недавно у Путина сделали заявление о гибели Пригожина и причастности Кремля. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с Пригожиным и его соратниками. Также, по его словам, пока нет официальной информации о том, что Пригожин действительно погиб.

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