'Ударов будет много': у Зеленского намекнули на увеличение 'бавовны' в России

Оккупанты, которые вернутся из Украины сами перенесут войну на территорию России, считает Подоляк.

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Подоляк прогнозирует еще больше "бавовны" в России / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаки неизвестных дронов по России.

Михаил Подоляк в эфире марафона "Єдині новини" отметил, что скоро ударов по территории России станет больше. Он подчеркнул, что оккупанты, которые вернутся из Украины сами перенесут войну на территорию России.

"Три вывода. Первое, ударов будет много. Второе, удары все более эффективны. Они четко понимают цели, которые ставят перед собой. И третье, эти удары в один момент вернут всю войну на территорию России. Куда дотянутся люди, которые сегодня воюют по линии фронта с нами, то есть когда они начнут убегать", - сказал он. видео дня

"Бавовна" в России

Напомним, что в Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с перепугу закрыли 2 аэропорта. Беспилотник якобы попал в крышу здания железнодорожного вокзала, и после этого произошел взрыв.

В Крыму дроны атаковали район Севастопольской бухты. Местные жители слышали звуки дронов, а также Взрывы и стрельбу. По их словам, громко было в Нахимовском районе города.

Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму. Глава ГУР отметил, что в Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

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