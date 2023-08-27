Удар по Су-30, МиГ-29 и ЗРК РФ: аэродром в Курске атаковали дроны - СМИ

В ночь на воскресенье, 27 августа дронами-камикадзе был атакован аэродром в российском Курске, где размещены военные самолеты оккупантов.
"16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря", - сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.
Кроме самолетов там также размещается средства ПВО оккупантов. При этом почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей и только три из них были сбиты ПВО России, отмечается в сообщении.
"Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, "бавовна" получилась впечатляющей. Точные последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время", - уточнили в СБУ.
Как отмечается в сообщении, "бавовну" успешно организовали военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.
Ранее сообщалось о том, что появились снимки аэродрома "Сольцы" после удара БПЛА. В результате атаки на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа один бомбардировщик РФ Ту-22М3 мог быть уничтожен.
Напомним, диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Группы диверсантов действовали в глубине РФ в координации с ГУР Минобороны.
Ранее появились новые подробности взрыва на военном аэродроме РФ "Шайковка". В результате удара дрона на аэродроме "Шайковка" поврежден как минимум один самолет РФ, подтвердили в ГУР МОУ.
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