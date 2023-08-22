Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ – СМИ

Группы диверсантов действовали в глубине РФ в координации с ГУР Минобороны.

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Один из бомбардировщиков Ту-22М сгорел в результате удара по аэродрому "Сольцы" / Коллаж: Главред, Фото : defence-ua.com, скриншот

Стали известны новые детали атаки на военные аэродромы РФ "Сольцы" и "Шайковка", в результате чего были повреждены боевые самолеты оккупантов.

Как рассказал источник NV в Главном управлении разведки Минобороны, тайные группы, деятельность которых координирует украинская военная разведка, ударили беспилотниками по российским бомбардировщикам на военных аэродромах.

"За последние несколько дней группы диверсантов, координируемые ГУР Минобороны, обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам", - говорится в сообщении.

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Подробности ударов по военным аэродромам РФ

Подчеркивается, что 19 августа агенты ГУР атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области РФ. В результате был уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.

21 августа в Калужской области России на аэродроме Шайковка в результате атаки дронов, управляемых диверсантами ГУР, повреждения получили еще два российских бомбардировщика.

"Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов [речь идет о Ту-22 М3] в стране-агрессоре уже не производят", — добавил источник в ГУР.

Удары по российским военным аэродромам

Ранее появились новые подробности взрыва на военном аэродроме РФ "Шайковка". В результате удара дрона на аэродроме "Шайковка" поврежден как минимум один самолет РФ, подтвердили в ГУР МОУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ Ту-22 готовился к вылету, но сгорел дотла. Размер пламени горящего Ту-22М говорит о том, что самолет был заправлен перед вылетом.

Как ранее сообщалось, ударом БПЛА по авиабазе "Сольцы" в Новгородской области РФ 19 августа было повреждено как минимум два самолета российской боевой авиации. Как пишет Институт изучения войны, накануне оккупанты подтвердили подбитие всего одного самолета, но, по данным российских источников ISW, повреждения получили две "птички".

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