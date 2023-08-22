УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ту-22М готовился бить ракетами: снимки аэродрома "Сольцы" после удара БПЛА

Алексей Тесля
22 августа 2023, 10:46 обновлено 22 августа, 10:57
153
В Сети появились спутниковые снимки сервиса Planet labs до и после атаки на аэродром "Сольцы".
Ту-22
В результате удара дрона сгорел один из бомбардировщиков РФ Ту-22М / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

В результате атаки на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа один бомбардировщик РФ Ту-22М3 мог быть уничтожен.

Другие самолеты оккупантов были перемещены. Об этом свидетельствуют обнародованные в Сети спутниковые снимки сервиса Planet labs до и после атаки на аэродром "Сольцы".

Один из снимков был сделан 16 августа - еще до атаки на аэродром. На изображении видны российские бомбардировщики Ту-22М3.

На снимках от 21 августа, то есть через два дня после атаки, заметно обгоревший след на месте, где раньше располагался один из самолетов. Также на нем отсутствуют другие бомбардировщики.

Смотрите видео - аэродром "Сольцы" после удара БПЛА:

Подробности удара по аэродрому "Сольцы"

В свою очередь аналитики проекта "єРадар" отмечают, что ранее на одном из снимков было ясно видно, что у самолета Ту-22М, который согрел в результате удара дрона, лежали две ракеты типа Х-22.

Подчеркивается, что в результате недавней атаки на этом аэродроме, был уничтожен именно этот Ту-22м3.

"Можно заключить, что самолет был полностью снаряжен и готов к боевому вылету", - добавили аналитики.

  • Аэродром "Сольцы"
    Аэродром "Сольцы" t.me/eRadarrua
  • Аэродром "Сольцы"
    Аэродром "Сольцы" t.me/eRadarrua
  • Аэродром "Сольцы"
    Аэродром "Сольцы" t.me/eRadarrua
  • Аэродром "Сольцы"
    Аэродром "Сольцы" defence-ua.com

Ранее сообщалось о том, что диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Группы диверсантов действовали в глубине РФ в координации с ГУР Минобороны.

Ранее появились новые подробности взрыва на военном аэродроме РФ "Шайковка". В результате удара дрона на аэродроме "Шайковка" поврежден как минимум один самолет РФ, подтвердили в ГУР МОУ.

Больше новостей:

дроны российский самолет война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ту-22М готовился бить ракетами: снимки аэродрома "Сольцы" после удара БПЛА

Ту-22М готовился бить ракетами: снимки аэродрома "Сольцы" после удара БПЛА

10:46 Мир
Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ – СМИ

Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ – СМИ

09:41 Мир
РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранен мужчина, повреждены 20 домов

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранен мужчина, повреждены 20 домов

08:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:13

ВСУ с боями вошли в Работино - Минобороны

11:03

Чудодейственная польза для кожи и лица: что можно сделать из алоэ дома

10:53

"Вышел бы на огород – уже меня не было бы": пострадавший рассказал об атаке на Кривой РогФотоВидео

10:46

Ту-22М готовился бить ракетами: снимки аэродрома "Сольцы" после удара БПЛАФотоВидео

10:44

Два миллиона для беженцев: LOBODA построила дом для семьи, пострадавшей от РФВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:29

Право на скидку на оплату коммуналки: кто имеет право и сколько "отминусуется" из квитанций

10:01

Почему "розстрочка" и "на протязі" – неправильно: Авраменко назвал благозвучные вариантыВидео

09:41

Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ – СМИ

09:32

Новый бойфренд Мадонны всего на 6 лет старше ее сына от Гая Ричи: певица познакомила парней

Реклама
09:30

Favbet Foundation передал очередной внедорожник на Бахмутское направление

09:22

Подделка или нет: как понять, что мёд не натуральный

09:21

Стало известно, что СБУ сообщила КРАИЛ о связях Pin-UP с Россией

09:19

Гороскоп на сентябрь 2023 для Водолеев: примирение, старт с нуля и медовый месяцВидео

09:18

Путин уже не может не убиватьмнение

08:57

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранен мужчина, повреждены 20 домовФото

08:43

Солист группы "Звери" выступил перед оккупантами в "ДНР"

08:29

Гороскоп на сентябрь 2023: Овнов завалят работой, Скорпионам - одиночество

08:20

"Взрывная ночь" в РФ: Москву и Подмосковье атаковали дроны, 2 аэропорта перекрывалиВидео

08:03

США готовы обучать украинских летчиков на F-16, но есть один нюанс - Пентагон

07:14

ВСУ добились крайне важных успехов на Запорожском направлении - ISW

Реклама
06:58

В чем русские так похожи на немцев времен войнымнение

06:48

В Кривом Роге раздался взрыв - власти города

04:30

Болит зуб мудрости: симптомы, когда надо удалять "восьмерки"

04:00

Церковный праздник 22 августа: что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса

03:40

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" загремела в больницу после разрыва с мужем

03:10

Российский экономист раскрыл, сколько Россия сможет продолжать войну в Украине

02:40

Как избавиться от бликов на лобовом стекле: копеечное средство творит чудеса

02:05

На что способны "вагнеровцы" в Беларуси: Коваленко реалистично оценил ситуациюВидео

01:35

Экономист пояснил, как падение курса рубла бьет по русской нефти и бюджету РФВидео

00:04

Родители потеряли единственного сына: в тяжелых боях за Украину погиб 21-летний воин

21 августа, понедельник
23:43

Дженнифер Лопес опубликовала ранее неизданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком

23:10

Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

22:45

"Работаем. Температура плюс 50": Пригожин неожиданно "всплыл" в Африке

22:03

"Не заиграйтесь в самолетики": у Медведева бешеная истерика из-за передачи Украине F-16

20:56

Виктор Павлик показал редкое фото с родной сестрой, которая жила в РФ

20:56

"Донать – и они летят!": во время дрон-марафона украинцы задонатили уже 2 миллиона гривен на дроны-камикадзе актуально

20:43

Как на украинском описать восторг: популяризатор языка озвучил мелодичные аналоги

20:34

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 - Зеленский

19:45

Будет "зоопарк" истребителей: СМИ раскрыли, какие самолеты получат ВСУ

19:19

Дырявая охрана проморгала обычный коптер: детали взрыва на военном аэродроме РФ

Реклама
19:14

Адская жара в Украине: синоптик рассказал, когда ждать понижения температуры

19:10

Мёд и дёготь F-16: каких сюрпризов ожидатьмнение

18:41

Чем так хорош F-16: скрытые возможности истребителей, которые получат ВСУ

18:30

Украинская звезда Сверхъестественного собирает донаты на разминирование Украины

18:21

"Мое имя ужасное": парень хочет сменить свое "трагическое" имя, данное при рождении

17:57

F-16 ВСУ смогут уничтожать фронтовые самолеты РФ еще до сброса бомб — эксперт

17:40

В ВСУ рассказали, какое количество F-16 кардинально изменит ситуацию в небе

17:23

БПЛА рухнул на аэродром в Калужской области: поврежден один самолет

16:55

F-16 для Украины: в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами"

16:35

Кровавый удар РФ по Чернигову: количество раненых увеличилось до 180 человек

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять