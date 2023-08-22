Ту-22М готовился бить ракетами: снимки аэродрома "Сольцы" после удара БПЛА

В результате атаки на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа один бомбардировщик РФ Ту-22М3 мог быть уничтожен.
Другие самолеты оккупантов были перемещены. Об этом свидетельствуют обнародованные в Сети спутниковые снимки сервиса Planet labs до и после атаки на аэродром "Сольцы".
Один из снимков был сделан 16 августа - еще до атаки на аэродром. На изображении видны российские бомбардировщики Ту-22М3.
На снимках от 21 августа, то есть через два дня после атаки, заметно обгоревший след на месте, где раньше располагался один из самолетов. Также на нем отсутствуют другие бомбардировщики.
Смотрите видео - аэродром "Сольцы" после удара БПЛА:
Подробности удара по аэродрому "Сольцы"
В свою очередь аналитики проекта "єРадар" отмечают, что ранее на одном из снимков было ясно видно, что у самолета Ту-22М, который согрел в результате удара дрона, лежали две ракеты типа Х-22.
Подчеркивается, что в результате недавней атаки на этом аэродроме, был уничтожен именно этот Ту-22м3.
"Можно заключить, что самолет был полностью снаряжен и готов к боевому вылету", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось о том, что диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Группы диверсантов действовали в глубине РФ в координации с ГУР Минобороны.
Ранее появились новые подробности взрыва на военном аэродроме РФ "Шайковка". В результате удара дрона на аэродроме "Шайковка" поврежден как минимум один самолет РФ, подтвердили в ГУР МОУ.
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