Россия готовила масштабный удар ракетами по Украине заранее - ВСУ

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ночную масштабную атаку по Украине 30 августа.
"Хлопок когда у нас был в Пскове? Около полуночи, а атака была около 2.00. Понимаете, не так просто спланировать атаку экспромтом и нанести удар. На это требуется, как минимум, предполетная подготовка летчиков, для этого нужно время для программирования самих ракет", - об этом в эфире телемарафона "Єдині новини"рассказал Игнат.
По словам представителя, каждая ракета - это высокотехнологичное оружие, которое требует вмешательства человека, того, кто программирует ее на полет.
"Вы видите, как ракеты меняют курс, иногда наматывая круги взад и вперед. Таким образом, каждая ракета программируется, на это требуется время и определение приоритетных целей. На это нескольких часов точно не хватит. Именно поэтому противник готовил этот удар заранее", - подчеркнул спикер.
Ситуация на фронте
Напомним, что Сырский сообщил о том, что ВСУ наступают под Бахмутом, а войска РФ хотят прорваться на Луганщине. Силы обороны Украины сдерживают попытки оккупантов страны-агрессора России продвинуться на Купянско-Лиманском направлении.
Генерал Тарнавский раскрыл об успешном продвижении ВСУ на фронте. Украинские артиллеристы за сутки выполнили 1200 задач на Таврическом направлении. Силы обороны ликвидировали 327 оккупантов, из них 91 - безвозвратные потери.
ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье. Российские войска передислоцировали силы из района Кременной в район Работиного, сообщили аналитики ISW.
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