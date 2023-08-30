Россия готовила масштабный удар ракетами по Украине заранее - ВСУ

Юрий Игнат считает, что не так просто России спланировать атаку экспромтом и нанести удар.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-gotuvala-masshtabniy-udar-raketami-po-ukrajini-zazdalegid-zsu-10497013.html Ссылка скопирована

В ВСУ прокомментировали масштабную ночную ракетную атаку / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Минобороны РФ

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ночную масштабную атаку по Украине 30 августа.

"Хлопок когда у нас был в Пскове? Около полуночи, а атака была около 2.00. Понимаете, не так просто спланировать атаку экспромтом и нанести удар. На это требуется, как минимум, предполетная подготовка летчиков, для этого нужно время для программирования самих ракет", - об этом в эфире телемарафона "Єдині новини"рассказал Игнат.

По словам представителя, каждая ракета - это высокотехнологичное оружие, которое требует вмешательства человека, того, кто программирует ее на полет.

видео дня

"Вы видите, как ракеты меняют курс, иногда наматывая круги взад и вперед. Таким образом, каждая ракета программируется, на это требуется время и определение приоритетных целей. На это нескольких часов точно не хватит. Именно поэтому противник готовил этот удар заранее", - подчеркнул спикер.

Ситуация на фронте

Напомним, что Сырский сообщил о том, что ВСУ наступают под Бахмутом, а войска РФ хотят прорваться на Луганщине. Силы обороны Украины сдерживают попытки оккупантов страны-агрессора России продвинуться на Купянско-Лиманском направлении.

Генерал Тарнавский раскрыл об успешном продвижении ВСУ на фронте. Украинские артиллеристы за сутки выполнили 1200 задач на Таврическом направлении. Силы обороны ликвидировали 327 оккупантов, из них 91 - безвозвратные потери.

ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье. Российские войска передислоцировали силы из района Кременной в район Работиного, сообщили аналитики ISW.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.