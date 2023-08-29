'Отбросили оккупантов': генерал раскрыл об успешном продвижении ВСУ на фронте

Украинские артиллеристы за сутки выполнили 1200 заданий на Таврическом направлении, сообщил Тарнавский.

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ВСУ продвигаются на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, 3 отдельная штурмовая бригада

Командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что контрнаступление украинских войск на Таврическом направлении продолжается.

В своем Telegram-канале Тарнавский сообщил, что украинские артиллеристы в сутки выполнили 1200 задач на Таврическом направлении. Силы обороны ликвидировали 327 окупантов, из них 91 – безвозвратные потери, 235 – ранены, еще одного оккупанта ВСУ взяли в плен.

"Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отвергаем", - написал генерал. видео дня

Также воины уничтожили 34 единицы вражеской техники: 4 танка, 8 ББМ и РСЗО, 3 артиллерийские системы и минометы, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

Силы обороны уничтожили два склада с боеприпасами и три пункта управления захватчиков. Стоит отметить, что Таврическое направление охватывает линию фронта от Запорожской области до Авдеевки Донецкой области.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ прорвали вражескую оборону на юге. Оккупанты РФ бросают позиции и отступают, а ВСУ закрепляются на новых рубежах и строят дополнительные укрепления, рассказала Наталья Гуменюк.

Украинские военные пошли вперед и закрепляются на двух направлениях. Подразделения сил обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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