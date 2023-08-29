ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели прорвать оборонительные линии российских оккупантов на Запорожском направлении.
Из-за продвижения ВСУ российские оккупанты отступают, рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорванная". То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", - сказала она.
По словам спикера Сил обороны юга, каждый населенный пункт, который освобождают наши военные, важен для Украины. Это дает возможность ВСУ закрепиться и построить вокруг него дополнительные рубежи обороны.
Гуменюк добавила, что продвижение ВСУ - это очень мощное психологическое давление на противника, которое в условиях гибридной войны также является оружием.
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось, что ВСУ добились крайне важных успехов на Запорожском направлении. Силы обороны Украины добились тактически важных успехов в районе села Роботино и восточнее на западе Запорожья, сообщают в ISW.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно потрепали оккупантов: пошли вперед и закрепляются на двух направлениях. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск, подчеркнул Андрей Ковалев.
Ранее сообщалось, что штурмовая группа 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила российских оккупантов в ближнем бою. Бойцы ВСУ выследили группу российских оккупантов, которые передвигались в лесистой местности.
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