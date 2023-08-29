ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

ВСУ закрепляются на новых рубежах и строят дополнительные укрепления, рассказала Наталья Гуменюк.

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ВСУ продвигаются на Запорожском направлении / колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели прорвать оборонительные линии российских оккупантов на Запорожском направлении.

Из-за продвижения ВСУ российские оккупанты отступают, рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорванная". То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", - сказала она.

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По словам спикера Сил обороны юга, каждый населенный пункт, который освобождают наши военные, важен для Украины. Это дает возможность ВСУ закрепиться и построить вокруг него дополнительные рубежи обороны.

Гуменюк добавила, что продвижение ВСУ - это очень мощное психологическое давление на противника, которое в условиях гибридной войны также является оружием.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ добились крайне важных успехов на Запорожском направлении. Силы обороны Украины добились тактически важных успехов в районе села Роботино и восточнее на западе Запорожья, сообщают в ISW.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно потрепали оккупантов: пошли вперед и закрепляются на двух направлениях. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск, подчеркнул Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось, что штурмовая группа 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила российских оккупантов в ближнем бою. Бойцы ВСУ выследили группу российских оккупантов, которые передвигались в лесистой местности.

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