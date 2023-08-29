ВСУ мощно потрепали оккупантов: пошли вперед и закрепляются на двух направлениях

Подразделения Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, в частности продвигаются вперед в районах Новоданиловки – Вербового Запорожской области.
О новом успехе украинских защитников рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. Об этом идет речь в сообщении Military Media Center.
"В направлении Новоданиловка – Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – подчеркнул представитель Генштаба.
Ситуация на Бахмутском направлении
Он уточнил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.
"Закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказал Ковалев в эфире информационного телемарафона.
По его данным, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Там продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 32 боевых столкновения.
Кто такой Андрей Ковалев
Андрей Ковалев – украинский политолог, историк и журналист. Кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины освободили еще один квадратный километр территории к югу от Бахмута Донецкой области, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Вместе с тем на северном фланге оккупанты РФ атакуют, пытаясь отвоевать то, что заняли украинские бойцы.
Напомним, заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило рассказал о боях ВСУ на Донбассе. Он подчеркнул, что для победы самым главным всегда была и остается мотивация.
Ранее сообщалось, что штурмовая группа 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила российских оккупантов в ближнем бою. Бойцы ВСУ выследили группу российских оккупантов, которые передвигались в лесистой местности.
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