ВСУ окружают оккупантов под Бахмутом: пошли вперед и освободили новые территории

На Бахмутском направлении у защитников Украины есть еженедельные продвижения, рассказала Анна Маляр.

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ВСУ продвигаются в районе Бахмута / Коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили еще один квадратный километр территории к югу от Бахмута Донецкой области, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Вместе с тем на северном фланге оккупанты РФ атакуют, пытаясь отвоевать то, что заняли украинские бойцы, сообщила она в эфире информационного телемарафона.

"Собственно это то, что больше всего врага донимает. По Бахмутскому направлению это напоминает несколько подков вокруг самого города Бахмута. И господствующие высоты, которые заняты, они похожи на такое полуокружение", - отметила представитель Минобороны.

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Она уточнила, что на Бахмутском направлении у защитников Украины есть еженедельные продвижения.

"Борьба основная продолжается именно за это. По южному флангу вокруг Бахмута у нас идет продвижение. На прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр. И вместе это уже 44 кв. км, которые там освобождены", - пояснила замминистра обороны.

В то же время она также обратила внимание на то, что эпицентром боев остается Клещиевка в районе Бахмута.

"Действительно, борьба продолжается именно в этом населенном пункте. Ну и в районах Орехово-Василевки. Там тоже враг очень мощно сопротивляется. Но там продвигаемся мы", - добавила Маляр.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом. Бывший командир полка "Азов" рассказывает, что оккупанты несут огромные потери на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали приспешника Пригожина. Украинский журналист Денис Казанский иронично отметил, что сейчас практически некому держать Бахмут в оккупации.

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