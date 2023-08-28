ВСУ окружают оккупантов под Бахмутом: пошли вперед и освободили новые территории

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили еще один квадратный километр территории к югу от Бахмута Донецкой области, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Вместе с тем на северном фланге оккупанты РФ атакуют, пытаясь отвоевать то, что заняли украинские бойцы, сообщила она в эфире информационного телемарафона.
"Собственно это то, что больше всего врага донимает. По Бахмутскому направлению это напоминает несколько подков вокруг самого города Бахмута. И господствующие высоты, которые заняты, они похожи на такое полуокружение", - отметила представитель Минобороны.
Она уточнила, что на Бахмутском направлении у защитников Украины есть еженедельные продвижения.
"Борьба основная продолжается именно за это. По южному флангу вокруг Бахмута у нас идет продвижение. На прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр. И вместе это уже 44 кв. км, которые там освобождены", - пояснила замминистра обороны.
В то же время она также обратила внимание на то, что эпицентром боев остается Клещиевка в районе Бахмута.
"Действительно, борьба продолжается именно в этом населенном пункте. Ну и в районах Орехово-Василевки. Там тоже враг очень мощно сопротивляется. Но там продвигаемся мы", - добавила Маляр.
Ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом. Бывший командир полка "Азов" рассказывает, что оккупанты несут огромные потери на поле боя.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали приспешника Пригожина. Украинский журналист Денис Казанский иронично отметил, что сейчас практически некому держать Бахмут в оккупации.
Больше новостей:
- Россия меняет тактику у Бахмута: враги переодеваются в форму ВСУ
- "Не делать кольцо": эксперт объяснил, как ВСУ могут вернуть Бахмут
- Россия цепляется за Бахмут: эксперт раскрыл, где можно ждать прорыва ВСУ