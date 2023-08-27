Украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 штурмовой бригады Максим Жорин раскрыл об успешной атаке украинских военных на Бахмутском направлении.
По его словам, в результате успешной атаки враг понес следующие потери: двое погибших, семеро раненых, старший группы получил тяжелое ранение с ампутацией, передает 24 канал.
"Примерно раз в два дня полностью меняется вражеский состав. Мы за сутки-пол суток уничтожаем, они загоняют снова новую - и так по кругу с полутора недель", - рассказал Жорин.видео дня
По словам бывшего командира полка "Азов", оккупанты несут огромные потери, несмотря на плотную поддержку артиллерии и авиации. Они уже не так плохо оснащены, но до сих пор не обучены.
Контрнаступление ВСУ: что известно
Напомним, что ВСУ активно продвигаются на юге. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. Однако у россиян ничего не получается.
ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье. Сейчас украинские силы продвигаются через самую сложную серию подготовленных российских оборонительных позиций.
ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте. Силы обороны Украины приблизились ко второй линии "обороны" оккупантов России в Запорожской области, считают аналитики Института изучения войны.
Больше военных новостей:
- Военный рассказал, когда ВСУ смогут продвинуться к побережью Азовского моря
- На Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы: Россия запустила крылатые ракеты
- На Киевщине обломки российской ракеты повредили 10 домов: есть пострадавшие