Украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом

Бывший командир полка "Азов" рассказывает, что оккупанты несут огромные потери на поле боя.

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ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов / коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, 3 отдельная штурмовая бригада

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 штурмовой бригады Максим Жорин раскрыл об успешной атаке украинских военных на Бахмутском направлении.

По его словам, в результате успешной атаки враг понес следующие потери: двое погибших, семеро раненых, старший группы получил тяжелое ранение с ампутацией, передает 24 канал.

"Примерно раз в два дня полностью меняется вражеский состав. Мы за сутки-пол суток уничтожаем, они загоняют снова новую - и так по кругу с полутора недель", - рассказал Жорин. видео дня

По словам бывшего командира полка "Азов", оккупанты несут огромные потери, несмотря на плотную поддержку артиллерии и авиации. Они уже не так плохо оснащены, но до сих пор не обучены.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ активно продвигаются на юге. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. Однако у россиян ничего не получается.

ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье. Сейчас украинские силы продвигаются через самую сложную серию подготовленных российских оборонительных позиций.

ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте. Силы обороны Украины приблизились ко второй линии "обороны" оккупантов России в Запорожской области, считают аналитики Института изучения войны.

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