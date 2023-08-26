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Военный рассказал, когда ВСУ смогут продвинуться к побережью Азовского моря

Юлия Куришко
26 августа 2023, 03:50
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Никаких временных сроков военные перед собой не ставят, отметил Жеребило.
Военный рассказал, когда ВСУ смогут продвинуться к побережью Азовского моря
Военный рассказал, смогут ли ВСУ дойти до побережья Азовского моря / коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП, Википедия

Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило, который сейчас находится на одном из самых горячих направлений фронта - вблизи недавно освобожденного поселка Урожайное, в интервью Главреду рассказал, возможно ли будет вообще продвигаться ВСУ к побережью Азовского моря.

"Никаких временных сроков мы перед собой не ставим. Мы доверяем своему руководству, президенту Зеленскому, главнокомандующему Валерию Федоровичу Залужному и генералам по направлениям. Не хочу быть голословным и что-то прогнозировать, становясь похожим на одного из известных персонажей, который обещал завершение войны за две-три недели", - добавил Жеребило.

По мнению военного, строить прогнозы - это неблагодарное дело, ведь все зависит от фактических событий.

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"Речь идет о человеческих жизнях, и мы не можем класть людей штабелями - это лучшие люди нашей нации. Но мы понимаем, что рано или поздно наступление начнется, и будет это, когда будут созданы наиболее благоприятные условия. Другого пути нет, пока не будет освобождена вся территория Украины", - сообщил он.

Продвижение ВСУ

Напомним, что ВСУ готовятся прорвать вторую линию обороны россиян на юге. Первую линию обороны ВСУ прорвали после того, как был забит в Запорожской области клин между Работино и Ивово, подчеркнул Коваленко.

В ISW сообщили, что ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте. Силы обороны Украины приблизились ко второй линии "обороны" оккупантов России в Запорожской области.

ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов россиян и выбили их с позиций. Известно, что за последние сутки потери врага составили 273 человека. Из них безвозвратных - 109, раненых - 160.

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