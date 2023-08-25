Эксперт рассказал, как Путин использует 'вагнеровцев' в Африке

Для Путина важна не Беларусь, а Африка, Потому что это тот континент, за который идет борьба, считает Клочок.

https://glavred.info/world/ekspert-rozpoviv-yak-putin-vikoristaye-vagnerivciv-pislya-likvidaciji-prigozhina-10495627.html Ссылка скопирована

Клочок рассказал, какие планы у Путина на" вагнеровцев " Пригожина / коллаж: Главред, фото: Telegram Пригожина, скриншот: klochok.com.ua

В интервью Главреду политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал, как после гибели Пригожина и Уткина Путин сможет использовать "Вагнер".

"Он был очевиден и раньше. Месяц-полтора назад, когда только началась история с так называемым маршем справедливости и походом в Беларусь, я сравнивал эту версию с той, которая звучала от многих экспертов еще осенью прошлого года, а именно что 90 тысяч россиян перебросят в Беларусь, и они нападут на Украину", - отметил Клочок.

По словам эксперта, такой контингент создавал бы реальную угрозу для Украины, потому что перед началом полномасштабного вторжения на учениях в Беларуси находились 100 тысяч военных РФ, которые тогда были вооружены и подготовлены.

видео дня

"Беларусь вытащить инфраструктурно 90 тысяч не может. "Вагнеровцев" по определению столько не было, а когда они переехали в Беларусь, это выглядело странно. Как будто будет какое-то продолжение истории, к тому же они начали обострять ситуацию на границе с Польшей, которая очень обеспокоена по этому поводу и закрывает границы с Беларусью, Латвия тоже вводит дополнительные меры. То есть они четко понимают эту угрозу, но для Путина важна не Беларусь, а Африка, Потому что это тот континент, за который идет борьба", - отметил он.

Клочок добавил для сравнения, что торговля Африки и Китая - это около 130 миллиардов. Это - немало, а перспективы - еще больше. Путин понимает, если он там будет иметь свой интерес, то сможет влиять и в военном плане, потому что там войска надо меньше, чтобы завоевать какую-то страну.

"Это же не Украина, там не будет такого серьезного сопротивления. Поэтому конечной целью Путина в перемещении "Вагнера" в Беларусь является Африка, и они туда легко перемещаются по воздуху транспортным самолетами. А создавая конфликт на африканском континенте, возникает и огромное количество беженцев, которых перевозят в Беларусь, и они начинают атаковать границу Литвы, Латвии и Польши так же, как это делали сирийцы. То есть ничего выдумывать не надо, особенно на фоне того, что РФ не достигает мощных успехов на фронте в Украине", - считает эксперт.

Путин действует в своей парадигме, создавая точки конфликтов, как это было в Южной Осетии, Абхазии. Сейчас такие претензии время от времени возникают к Казахстану, поэтому Клочок не исключает и войны РФ с Казахстаном рано или поздно.

"К тому же, россияне качают ситуацию на Балканах, ведь сербы, хоть и живут в ЕС, до сих пор не стали проевропейскими. А "Вагнер" - очень удобный инструмент, чтобы моделировать политическую ситуацию через силовое влияние", - подчеркнул он.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – до сих пор - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы В Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Ликвидация Пригожина

Напомним, что вечером 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту.

Эксперт назвал причину промедления, почему Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина. Диктатор РФ готовился к убийству главаря ЧВК "Вагнера". Он не мог себе позволить убить его в июне, ведь это повлекло бы для Кремля серьезные проблемы.

Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.