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Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина: эксперт назвал причину промедления

Алёна Воронина
24 августа 2023, 11:40 обновлено 24 августа, 11:46
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Диктатор РФ готовился к убийству главаря ЧВК "Вагнера". Он не мог себе позволить убить его в июне, ведь это создало бы для Кремля серьезные проблемы.
Владимир Путин, Евгений Пригожин, Валерий Клочок
Путин ждал два месяца, чтобы убить Пригожина, говорит эксперт/ коллаж: Главред, фото: скрин, Fecebook

Российский диктатор Владимир Путин два месяца ждал, чтобы убить главаря частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. Глава Кремля не избавился от Пригожина в июне сразу после вооруженного восстания потому, что в таком случае могли подняться беспорядки среди вагнеровцев.

Путин сделал всё, чтобы за два месяца рассредоточить вагнеровцев. Такое мнение высказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду.

По его словам, глава Кремля последовательно создавал ситуацию, чтобы ЧВК "Вагнер" можно было передать под другой контроль.

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"Ему надо было канализировать всю эту историю. Большая часть "вагнеровцев" переместилась в Беларусь. Им поставили задачу – заниматься Польшей, Латвией и Литвой, провоцировать ситуацию. Часть представителей ЧВК уже вывезли в Африку, то есть их рассредоточили. Путин готовился к этому, потому что если бы он сразу уничтожил Пригожина, могли подняться беспорядки среди "вагнеровцев", – отметил политический эксперт.

Также часть "пригожинцев" подписали контракты с министерством обороны страны-агрессора России, еще определенная часть получила поблажки, часть взяли под контроль, и потихоньку Путин дошел до точки уничтожения командования ЧВК "Вагнер", говорит Клочок.

Он добавил: часто встречается не совсем правильное мнение, якобы "зеки" могут быть идеологически кому-то преданы. По словам эксперта, это далеко не так. ЧВК "Вагнер" – это скорее о деньгах, а от идеи они далеки.

"И хотя Пригожин якобы и проявлял какие-то политические амбиции, но я, откровенно говоря, сомневаюсь, что именно это было его конечной целью. Скорее всего, он хотел получить новые финансовые потоки, а те, кто его использовал, думали о власти. Я не исключаю, что сейчас эту ситуацию могут использовать, чтобы добиться власти. А как оно будет в дальнейшем – будем видеть", – предполагает Клочок.

Также он добавил, что нынешняя ситуация в целом пока выгодна Путину. Именно поэтому глава Кремля пошел ва-банк и уничтожил верхушку ЧВК "Вагнера", таким образом провоцируя тех, кто ему противостоит. А такие люди в России точно есть, сказал эксперт.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Смерть Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.

После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Собеседник издания сказал, что "Путин не берет пленных".

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, а ЧВК Вагнера "сдуется". Смерть Пригожина и его заместителей "обезглавила" ЧВК "Вагнера", группировка может начать деградировать. Путин таким образом отомстил за мятеж и свое унижение.

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новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России Евгений Пригожин
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