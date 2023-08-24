Каждый пятый вертолет с самолетом: россияне угробили без боев 20% авиации - Newsweek

По данным журнала Newsweek, небоевые потери российской авиации с начала большой войны против Украины превышают 20% от подтвержденных.

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вертолет / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Минобороны РФ

Небоевые потери российской авиации (и самолетов, и вертолетов) с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину превышают 20% от подтвержденных. Об этом сообщает портал Newsweek со ссылкой на данные расследователей.

Суть ситуации в самолетах, вертолетах и транспортных самолетах оккупантов, потери которых объяснялись неисправностями российских систем, ошибками пилотов, дружественным огнем или другими инцидентами, не связанными с непосредственными боевыми действиями против Украины.

По мнению экспертов, высокие потери российской авиации при выполнении учебных и небоевых задач могут быть обусловлены несколькими факторами, в том числе упущениями страны-агрессора России в обслуживании авиационной техники, нехваткой времени на подготовку пилотов и несоблюдением техники безопасности.

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Согласно данным проекта Oryx, который занимается расследованиями через открытые источники, с начала большой войны против Украины Россия потеряла в ходе боевых действий 186 пилотируемых самолетов и вертолетов, при этом 13 из них отмечены как "небоевые" потери.

По данным, которые Newsweek удалось найти и подтвердить сообщениями СМИ, небоевые потери авиации РФ составили не менее 48 единиц техники. Среди них семь самолетов "Су-25", четыре сверхзвуковых истребителя МиГ-31 и три ударных вертолета Ка-52 (модель – "Аллигатор").

Расследователи также подтверждают общую цифру потерь РФ в авиации в 221 единицу. Таким образом, каждый пятый случай —небоевые потери армии агрессоров.

Спецоперация ГУР с российским вертолетом Ми-8

23 августа сообщалось, что Ми-8 РФ вез запчасти к самолетам "СУ оккупантов, но сел в Украине. Этот вертолет вооруженных сил страны-агрессора России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

Стало известно, что эта операция длилась более 6 месяцев, а сам Ми-8 приземлился в Харьковской области. Украина выманила российского пилота. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ, но приземлился на украинской территории.

Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.

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