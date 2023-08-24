УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Каждый пятый вертолет с самолетом: россияне угробили без боев 20% авиации - Newsweek

Дмитрий Видоменко
24 августа 2023, 11:00 обновлено 24 августа, 11:02
12
По данным журнала Newsweek, небоевые потери российской авиации с начала большой войны против Украины превышают 20% от подтвержденных.
вертолет
вертолет / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Минобороны РФ

Небоевые потери российской авиации (и самолетов, и вертолетов) с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину превышают 20% от подтвержденных. Об этом сообщает портал Newsweek со ссылкой на данные расследователей.

Суть ситуации в самолетах, вертолетах и транспортных самолетах оккупантов, потери которых объяснялись неисправностями российских систем, ошибками пилотов, дружественным огнем или другими инцидентами, не связанными с непосредственными боевыми действиями против Украины.

По мнению экспертов, высокие потери российской авиации при выполнении учебных и небоевых задач могут быть обусловлены несколькими факторами, в том числе упущениями страны-агрессора России в обслуживании авиационной техники, нехваткой времени на подготовку пилотов и несоблюдением техники безопасности.

видео дня

Согласно данным проекта Oryx, который занимается расследованиями через открытые источники, с начала большой войны против Украины Россия потеряла в ходе боевых действий 186 пилотируемых самолетов и вертолетов, при этом 13 из них отмечены как "небоевые" потери.

По данным, которые Newsweek удалось найти и подтвердить сообщениями СМИ, небоевые потери авиации РФ составили не менее 48 единиц техники. Среди них семь самолетов "Су-25", четыре сверхзвуковых истребителя МиГ-31 и три ударных вертолета Ка-52 (модель – "Аллигатор").

Расследователи также подтверждают общую цифру потерь РФ в авиации в 221 единицу. Таким образом, каждый пятый случай —небоевые потери армии агрессоров.

Спецоперация ГУР с российским вертолетом Ми-8

23 августа сообщалось, что Ми-8 РФ вез запчасти к самолетам "СУ оккупантов, но сел в Украине. Этот вертолет вооруженных сил страны-агрессора России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

Стало известно, что эта операция длилась более 6 месяцев, а сам Ми-8 приземлился в Харьковской области. Украина выманила российского пилота. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ, но приземлился на украинской территории.

Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
вертолеты военный самолет война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский – об оружии Украины: потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту

Зеленский – об оружии Украины: потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту

10:37 Политика
ВСУ в Крыму уничтожили российский С-400, а на Херсонщине – три установки С-300

ВСУ в Крыму уничтожили российский С-400, а на Херсонщине – три установки С-300

09:47 Украина
Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок

09:30 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

11:07

Зачем опытные хозяйки моют пол з солью: 3 причины делать так же

11:00

Каждый пятый вертолет с самолетом: россияне угробили без боев 20% авиации - Newsweek

10:52

Favbet Foundation передал ВСУ двухосевой прицеп Agricom и партию FPV-дронов

10:37

Зеленский – об оружии Украины: потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту

10:28

Что на самом деле означает слово "наразі": языковед расставил точки над "і"

Россия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – КатковРоссия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – Катков
10:24

10 важных вещей для школы, которые родители забывают купить: проверь себя

10:17

Юрист развеял самые распространенные мифы о мобилизации: что нужно знать военнообязанным

09:47

ВСУ в Крыму уничтожили российский С-400, а на Херсонщине – три установки С-300

09:30

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокЭксклюзив

Реклама
09:18

"Экипаж не знал, что происходит": Буданов раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8ФотоВидео

09:10

Как украинцам правильно оформить субсидию и как не остаться без нее: ответ Минсоцполитики

09:06

Никаких возможностей договориться с Путиным нетмнение

08:18

"Абсолютно в любой точке мы можем достать противника": Буданов пригрозил оккупантам в Крыму

08:10

Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, ЧВК Вагнера "сдуется" – ISW

07:16

Самолет Пригожина сбила российская ПВО, Путин не берет пленных – Financial Times

06:32

РФ ударила по Днепру в День Независимости: есть "прилет"Фото

06:10

Украина наконец начала производить собственные минымнение

04:00

Церковный праздник 24 августа: что можно и нельзя делать на Феодора и Василия

03:30

Это варенье полюбит каждый: рецепт необычного лакомства к чаю

02:40

"Перестает существовать в моей жизни": Шоптенко высказалась про Винника

Реклама
02:10

"Продукты за купоны": экономист рассказал, почему Россия вернется в бедные 90-е

01:40

Чтобы не "сжечь" кожу: 10 главных правил, как правильно загорать на солнце

01:23

Карта дня: что предвещает Таро на 24 августа

00:18

"В РФ мало что происходит без влияния Путин": Байден - о ликвидации ПригожинаВидео

00:03

Бывшая Остапчука в леопардовом купальнике рассказала о новых отношениях

23 августа, среда
23:48

Работаю над принятием своего состояния: тяжелобольная актриса Тышкевич рассказала о здоровье

23:33

"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

23:31

"Думала, что умираю": голливудская актриса рассказала, почему больше не будет толстеть для роли

22:59

Эксклюзивные кадры декоммунизации Родины-Матери: премьера проекта "Символ воли"

22:44

Андре Тан на редком фото показал свою красавицу-дочь

22:43

Смерть Пригожина: "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву - ЦНС

22:21

Марк Фейгин. Вагнер принял, Вагнер сдал!Видеоблоги

22:18

В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

22:13

Игар Тышкевич. Кто будет после Евгения Пригожина и ждать ли нового похода на Москву?Видеоблоги

21:46

София Ротару поздравила Украинцев с днем флага

21:46

"Риски потерять Харьков и Днепр": почему ВСУ не могут перебросить все силы на юг

21:42

Путин демонстративно убил Пригожинамнение

21:40

С Днем Независимости Украины 2023 - поздравления с главным праздником страны

21:06

"Будет новый поход на Москву": "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина

20:41

Накроет невыносимая жара, но не везде: где будет заливать дождями

Реклама
20:28

"Как можно было так запустить": жена Мирошниченко рассказала про раковую опухоль

20:21

В России рухнул самолет с Пригожиным - росСМИВидео

19:47

Украинские военные подняли флаг Украины над селом РаботиноВидео

19:11

Плеяда украинских звезд сорвала фестиваль в Варшаве из-за "русского следа"

19:10

Ситуация на границах Литвы и Польши с Беларусью обостряетсямнение

18:56

"Люди идут пешком": Зеленский заявил о дефиците оружия у ВСУ на фронте

18:50

Это чувство убьет любые отношения: как избавиться от ревности

18:47

"Предала однажды, предаст и второй раз": Лорак хотят отменить концерты в России

18:45

"Надо больше людей": Зеленский заговорил об усилении мобилизации

18:08

Мощные взрывы в Крыму: в РФ выдали бред о подрыве ЗРК "Триумф"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять