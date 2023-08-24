"Абсолютно в любой точке мы можем достать противника": Буданов пригрозил оккупантам в Крыму

Есть много путей освобождения Крыма. Но без участия ВСУ и боевых действий это невозможно, говорит руководитель ГУР Кирилл Буданов.

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Буданов пригрозил врагам в Крыму "бавовной" / коллаж Главред, фото УНИАН

По словам руководителя ГУР генерала Буданова, тем гражданам и россиянам, которые причастны к преступлениям оккупационных властей, лучше уехать с полуострова Крым. Об этом он рассказал в интервью порталу "Радио Свобода".

По его словам, ВСУ теперь могут достать военнослужащих агрессорской армии в любой точке оккупированного Крыма.

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достать противника", — сказал Буданов.

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Кроме того, генерал отметил, что тем жителям Крыма и россиянам, которые причастны к преступлениям путинского режима, лучше заранее покинуть полуостров.

"А ожидающим надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий", – отметил он.

Руководитель ГУР считает, что помощь крымчан поможет освободить Крым от российских оккупантов как можно быстрее и с наименьшими жертвами.

Ситуация в Крыму

Ранее сообщалось о том, что в Крыму взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.

Напомним, боец УДА сделал прогноз: Крым будет освобождаться войной, а РФ развалится. Страна-агрессор Российская Федерация в своем нынешнем формате долго не просуществует, считает заместитель командира батальона "Арей" УДА Сергей Жеребило.

Ранее в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и Новороссийске. Наталья Гуменюк не исключает, что ночные события в Новороссийске - это провокация страны-агрессора России.

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