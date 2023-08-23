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Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине: детали операции ГУР

Алексей Тесля
23 августа 2023, 15:47 обновлено 23 августа, 15:47
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Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации.
Ми-8
Ми-8 оккупантов РФ оказался в руках Украины / Коллаж: Главред, Фото: Украинская правда, mil.ru

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал информацию о том, что военный вертолет Ми-8 российских оккупантов приземлился в Украине.

"По предварительным данным такая информация есть", - подчеркнул Юсов в эфире информационного телемарафона.

При этом он предложил дождаться всех предусмотренных действий для уточнения подробностей.

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"Немного нужно подождать. Ведется работа с экипажем, в том числе. Все хорошо, новости будут", добавил Юсов.

Как уточняет Украинская правда со ссылкой на данные источника в ГУР, вертолет Ми-8 вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки Украины, которая длилась более 6 месяцев, а сам Ми-8 приземлился в Харьковской области.

"Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

"Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам", - добавил источник в ГУР.

Также издание публикует фото вертолета РФ, который приземлился в Украине.

Ранее сообщалось, что морпехи ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52. Вражеское воздушное судно украинские военные сбили с ПЗРК рано утром 25 июля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.

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