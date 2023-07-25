"Аллигатор" долетался: морпехи ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

Вражеское воздушное судно украинские военные сбили с ПЗРК рано утром 25 июля.

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Морпехи ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Twitter Майор

Защитники Украины "приземлили" разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Это произошло утром во вторник, 25 июля.

Об уничтожении вражеской воздушной цели сначала сообщил волонтер и координатор фонда Притулы Роман Синицын в Twitter. Он рассказал, что вертолет российских оккупантов приземлили на Донбассе зенитчики 38-й бригады, которая была создана в 2023 году.

Также Синицын опубликовал фото уничтоженного вертолета.

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После этого уничтожение вражеского воздушного судна подтвердили в самой бригаде, рассказав, из чего им удалось сбить такую цель.

"Утро морпехов начинается не с кофе. Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52. Слава морской пехоте Украины!", – говорится в сообщении 38-й бригады в Facebook.

ВСУ сбили российский "Аллигатор"/ Twitter Майор

Война в Украине

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым и назвали три причины этого. Во-первых, у россиян было время на перегруппировку и подготовку к операции ВСУ по освобождению территорий. Во-вторых, Силы обороны Украины пытаются проводить общевойсковые операции без превосходства в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО. Третья причина: у ВСУ было ограниченное время для подготовки к крупному наступлению.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Те, кто утверждают, что каждое контрнаступление должно быть быстрым – ошибаются, заявил министр обороны Украины.

В Генштабе сообщили, что ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в районе Старомайорского Донецкой области, а также выбили российских оккупантов с позиций возле села Андреевка на Бахмутском направлении.

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