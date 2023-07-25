ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины закрепляются на достигнутых позициях, рассказал Андрей Ковалев.

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ВСУ продвигаются на нескольких направлениях / 14 ОМБр Романа Великого

Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в районе Старомайорского Донецкой области.

Бойцы ВСУ в настоящее время закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в ходе прямого включения из Military Media Center.

"В направлении Старомайорское имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы", — рассказал он.

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Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении

Ковалев также сообщил, что Силы обороны Украины выбили российских оккупантов с позиций возле села Андреевка на Бахмутском направлении в Донецкой области.

По его словам, бойцы наступают севернее и южнее Бахмута.

"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", — заявил Ковалев.

Также россияне безуспешно наступали в районах северо-западнее села Орехово-Васильевка, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ давят на врага под Бахмутом. На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю, подчеркнул Череватый.

Напомним, ранее сообщалось о том, что летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым: в ISW назвали три причины. Украинское командование оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить собственные силы за счет более медленного продвижения.

Ранее эксперт оценил блокаду зернового коридора РФ и раскрыл неожиданную цель Москвы. РФ не только шантажирует мир голодом, но и хочет на этом еще и зарабатывать, считает Андрей Клименко.

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