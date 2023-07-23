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Блокада зернового коридора РФ: эксперт раскрыл неожиданную цель Москвы

Алексей Тесля
23 июля 2023, 11:54 обновлено 23 июля, 12:04
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РФ не только шантажирует мир голодом, но и хочет на этом еще и зарабатывать, считает Андрей Клименко.
Блокада зернового коридора РФ: эксперт раскрыл неожиданную цель Москвы
Андрей Клименко оценил перспективы зернового коридора / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Начало действия зернового коридора в 2022 году привело к существенному снижению, на более чем 20 процентов, мировых цен на аграрную продукцию, заявил главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Вместе с тем это также привело к потерям аграрного сектора РФ, подчеркнул он в интервью Главреду.

"И они посчитали, что за счет этого снижения цен российский зерновой экспорт (а он очень мощный – он не меньше, а иногда и больше по отдельным показателям украинского) потерял миллиард", — отметил эксперт.

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Он пояснил, что РФ не только шантажирует мир голодом, но и хочет на этом еще и зарабатывать.

"То есть Россия заинтересована в том, чтобы мировые цены на зерно росли, потому что тогда они будут получать большие поступления от этого экспорта. При этом есть такая путинская мантра, что на самом деле зерно идет не в африканские, а в европейские страны. Это, прежде всего, информационная манипуляция, и яркий показатель того, как Россия воспринимает всю мировую экономику не как рыночную, а как командную", — подчеркнул собеседник.

Он объяснил, что дело не в том, поступает ли зерно в африканские страны, а в цене, по которой эти страны смогут это зерно приобрести.

"А они покупают зерно там, где ближе, и где более удобная логистика. А, следовательно, там, где это зерно можно купить дешевле. То есть когда мировые цены на зерно снижаются, это, конечно, выгодно африканским странам или другим бедным странам", — добавил Клименко.

Кто такой Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

Ранее эксперт раскрыл неожиданный сценарий с участием НАТО. Теоретически существование зернового коридора без страны-оккупанта РФ возможно, заявил главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Ранее сообщалось о том, что зерновозы могут пойти под конвоем или через воды стран НАТО. зерновозы могут пойти под конвоем или через воды стран НАТО.

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зерно Андрей Клименко
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