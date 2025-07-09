Концерт Бейонсе в столице США обернулся для нее истерикой в Сети.

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Бейонсе триколор - певица выбрала неоднозначный наряд для концерта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/beyonce

Кратко:

Бейонсе дала концерт в Вашингтоне, фото с которого появились в социальных сетях

В комментариях жители страны-оккупанта устроили филиал "русского мира"

Американская певица Бейонсе сейчас находится в туре со своим восьмым студийным альбомом Cowboy Carter. На днях звезда выступила в Вашингтоне, и стала после концерта приманкой для жителей страны-агрессора.

Сценические наряды Бейонсе, шуба с длинным шлейфом из перьев и боди с бахромой на перчатках и ботфортах, были выполнены в белом, синем и красном цветах - фотографии выступления звезда опубликовала в своем блоге в Instagram.

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В комментариях под ними началась настоящая вакханалия - цвета одежды артистки фанаты "русского мира" восприняли, как поддержку их кровавого режима, и стали зазывать артистку на концерт в стране-агрессоре. Певицу буквально засыпали нелепыми предложениями и комментариями жители страны на болотах, в которую после начала полномасштабной войны приличные артисты предпочитают не соваться.

Бейонсе триколор - певица выбрала неоднозначный наряд для концерта / instagram.com/beyonce

Бейонсе триколор - певица выбрала неоднозначный наряд для концерта / instagram.com/beyonce

Бейонсе триколор - певица выбрала неоднозначный наряд для концерта / instagram.com/beyonce

Бейонсе триколор - певица выбрала неоднозначный наряд для концерта / instagram.com/beyonce

Бейонсе триколор - певица выбрала неоднозначный наряд для концерта / instagram.com/beyonce

Стоит отметить, что мысль о том, что Бейонсе поддерживает страну-оккупанта, высосана из пальца. Синий, красный и белый - также цвета флага США. Американскую символику звезда активно использует во время своих концертов и выступлений с альбомом Cowboy Carter, что также можно заметить в ее блоге.

Бейонсе в нарядах с американской символикой / instagram.com/beyonce

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О персоне: Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на ее счету 28 статуэток.

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