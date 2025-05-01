Стало известно, почему Бейонсе не показывает своего младшего сына

Оказалось, что дело в не в звездной матери, а в самом мальчике, которого зовут Сэр.

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Бейонсе и ее дочь Блу / Фото Instagram

Кратко:

Почему Бейонсе скрывает младшего сына

Что сказала его бабушка

Дочери Бейонсе Блю Айви и Руми поразили всех, когда они вышли на сцену со своей знаменитой мамой на открытии тура Cowboy Carter.

Как пишет Mirror, 13-летняя Блю уже опытная исполнительница, она танцевала с мамой на концертах Бейонсе с самого детства. Маленькая Руми, которой семь лет, тоже выглядела так, будто отлично проводит время, когда поразила толпу на стадионе SoFi в Калифорнии, однако ее брата-близнеца Сэра нигде не было видно.

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Поначалу Бейонсе держала обоих своих близнецов подальше от внимания, но теперь, похоже, только Сэр остался "за кулисами". Считается, что пятилетнего ребенка, которого Бейонсе родила от мужа Jay Z, держат в тайне, потому что ему неинтересно внимание, которое приносят выступления его мегазвездных родителей.

Мама Бейонсе, Тина Ноулз, и ее бывший муж Мэтью Ноулз намекали на это в прошлом. Приоткрывая завесу над разными характерами близнецов в 2019 году, Тина сказала: "Девочка (Руми) на самом деле просто будет править миром, а мальчик (Сэр) немного расслаблен, как папа". Она добавила, что Блю Айви — это Королева Б. Вторая Королева Б".

В последующем разговоре с E! News она расширила личность Сэра, объяснив: "Сэр очень тихий. Он занимается всеми цифрами, поэтому он не так сильно увлекается модой".

В 2020 году дедушка Сэра, Мэтью, добавил, что "Сэр просто хочет, чтобы его мир принадлежал только ему". Однако он сказал, что его сестра-близнец Руми больше напоминает ему сестру Бейонсе Соланж, которая, будучи исполнительницей, как и ее сестра, предпочитает вести себя сдержаннее.

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