В семье у Бейонсе случилось горе: что произошло

Мама Бейонсе сообщила о том, что ей диагностировали рак груди.

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Бейонсе поддержала свою мать в непростое для нее время / Коллаж Главред, фото Instagram/beyonce

Кратко:

Какой диагноз поставили матери Бейонсе

Как она смогла пройти этот путь

Тина Ноулз во вторник призналась, что у нее был рак груди.

Мать Бейонсе и Соланж Ноулз призналась в программе "CBS Mornings", что пропустила плановый прием на маммографию во время пандемии COVID-19 и не переносила его до прошлого года, пишет Page Six.

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Когда 71-летняя Тина наконец пошла на скрининг в июле 2024 года, врачи обнаружили две опухоли в ее левой груди, одна из которых была доброкачественной, а другая — раком 1 стадии.

Бейонсе / Фото: Instagram/Бейонсе

"Я всегда старалась заботиться о себе. Я просто… не могла в это поверить", — сказала она Гейл Кинг.

В августе Тина перенесла лампэктомию, чтобы удалить раковую опухоль, и теперь у нее нет рака.

Бейонсе с мамой / Фото Instagram/beyonce

"Я нервничала", — вспоминает она о своем состоянии, когда шла в операционную, добавив, что Бейонсе (43 года), Соланж (38 лет) и несколько друзей навещали ее в больнице, чтобы поддержать.

После успешной операции у нее развилась серьезная инфекция, из-за которой она едва не пропустила мероприятие Glamour "Женщины года 2024", на котором ее чествовали в октябре.

Тина вспомнила, как Бейонсе заметила, что она выглядит не в своей тарелке, и настоятельно просила ее не идти на церемонию.

Бейонсе с детьми / Instagram/beyonce

"Она сказала: "Твое здоровье важнее. Не ходи", — сказала модельер.

Однако Тина отметила, что хотела принять награду лично, чтобы отпраздновать свое новое начало жизни.

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Главред писал ранее о том, что рэппер Jay Z посетил премьеру мультфильма Mufasa вместе со своей семьей. Его жена Бейонсе, ее мать Тина Ноулз и их дочь Блю Айви стояли рядом с рэппером, когда они шли по красной дорожке. Он был одет в простой темно-коричневый костюм с белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.

Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

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