Бейонсе расплакалась, слушая свою дочь: что случилось

Трогательный момент попал на видео.

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Бейонсе расплакалась из-за дочери / Коллаж Главред, фото скриншот

Коротко:

Дочь Бейонсе озвучила персонажа

Гордая мама Бейонсе пустила слезу

Американская певица Бейонсе расчувствовалась, наблюдая, как ее старшая дочь Jay-Z, Блю Айви, записывают озвучку для нового фильма "Муфаса: Король Лев".

"Мы здесь записываем "Короля Льва"", — сказала певица, сидя рядом с 12-летней девочкой в ​​видео, опубликованном в Instagram "Good Morning America" во вторник.

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На видео, 43-летняя Бейонсе и Блю — которые озвучивают Налу и принцессу Киару соответственно в приквеле — находятся в студии, где они записывают в разных комнатах напротив друг друга с наушниками.

"Не смотри на меня", — говорит девчушка-подросток своей маме, которая отвечает: "Я ничего не могу с собой поделать. Ты просто слишком красива, девочка. Я буду здесь, закрыв глаза".

Затем Блю поделилась, что она все еще в шоке от того, что ее снимут в фильме Disney. "Если бы я, например, сказала себе раньше, что буду сниматься в фильме, я бы себе никогда не поверила", — сказала она, а 32-кратная обладательница премии "Грэмми" добавила: "Ну, так и есть, девочка. Ты есть!"

Затем Бейонсе начала плакать, рассказывая о том, как необычно было впервые услышать голос своей дочери в записи. "Увидеть Блю в роли Киары и услышать, как ее голос звучит из этого персонажа…", — сказала она.

"Дайте мне секунду, потому что я все еще просто — я не могу поверить, что это мой ребенок!" — сказала мама троих детей, вытирая слезы.

"Это так удивительно", - расчувствовалась она.

Бейонсе сказала, что было "очень трудно сосредоточиться" после того, как она так расчувствовалась, наблюдая за Блю в действии.

"Я подумала: "Подождите. Подождите, ребята. Вы все должны дать мне секунду. Я должна это переварить. Я так горжусь ею", — выпалила она, прежде чем ее другая дочь, Руми, 7 лет, вошла в кадр и нежно обняла маму.

Блю сказала, что озвучивание ее роли было "прекрасным опытом".

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Главред писал ранее о том, что рэппер Jay Z посетил премьеру мультфильма Mufasa вместе со своей семьей. Его жена Бейонсе, ее мать Тина Ноулз и их дочь Блю Айви стояли рядом с рэппером, когда они шли по красной дорожке. Он был одет в простой темно-коричневый костюм с белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.

Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

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Кто такая Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на её счету 28 статуэток.

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