"Моя любимая": Бражко подтвердил роман с Квитковой

Украинский футболист Бражко подтвердил роман с блогершей Квитковой.

https://glavred.info/starnews/moya-lyubimaya-brazhko-podtverdil-roman-s-kvitkovoy-10679858.html Ссылка скопирована

Даша Квиткова официально в отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Кратко:

Как Бражко подтвердил роман с Квитковой

Какой для этого нашелся повод

Футболист Владимир Бражко подтвердил роман с блогершей Дашей Квитковой.

На своей странице в Instagram Бражко опубликовал фото вместе с Дашей и уже не стал выдерживать интригу. "С днем рождения, моя любимая", - подписал фото футболист.

видео дня

На фото Квиткова показывает язык и прижимается к футболисту в машине.

Отметим, что слухи о романе Квитковой и Бражко появились давно. Их вместе видели на свадьбе, а позже блогерша приехала на футбольный матч спортсмена.

Футболист Бражко подтвердил роман с Квитковой / Фото Instagram/ vova.brazhko

Кроме того, недавно Квиткову и Бражко поймали за поцелуями на свадьбе их общих друзей.

Видимо, теперь медиа может следить за развитием нового романа и его "последствиями".

К слову, Квиткова также отреагировала и сделала перепост сториз на своей странице.

Квиткова перепостила сториз / Фото Instagram/kvittkova

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Квиткова опубликовала шуточный ролик, в котором сказала, что съела в новогоднюю ночь 12 виноградинок пока раздавался бой курантов и запила это все шампанским. Вот поэтому этот год будет очень счастливым и удачным для нее.

Ранее также Даша Квиткова показалась в объятиях неизвестного мужчины.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Даша Квиткова? Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред