"Моя любимая": Бражко подтвердил роман с Квитковой

Кратко:
- Как Бражко подтвердил роман с Квитковой
- Какой для этого нашелся повод
Футболист Владимир Бражко подтвердил роман с блогершей Дашей Квитковой.
На своей странице в Instagram Бражко опубликовал фото вместе с Дашей и уже не стал выдерживать интригу. "С днем рождения, моя любимая", - подписал фото футболист.
На фото Квиткова показывает язык и прижимается к футболисту в машине.
Отметим, что слухи о романе Квитковой и Бражко появились давно. Их вместе видели на свадьбе, а позже блогерша приехала на футбольный матч спортсмена.
Кроме того, недавно Квиткову и Бражко поймали за поцелуями на свадьбе их общих друзей.
Видимо, теперь медиа может следить за развитием нового романа и его "последствиями".
К слову, Квиткова также отреагировала и сделала перепост сториз на своей странице.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее Квиткова опубликовала шуточный ролик, в котором сказала, что съела в новогоднюю ночь 12 виноградинок пока раздавался бой курантов и запила это все шампанским. Вот поэтому этот год будет очень счастливым и удачным для нее.
Ранее также Даша Квиткова показалась в объятиях неизвестного мужчины.
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Кто такая Даша Квиткова?
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
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