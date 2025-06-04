Владимир Бражко впервые публично обратился к Даше Квитковой - причина

Кратко:
- Даша Квиткова опубликовала новое видео
- Что ей написал Владимир Бражко
Украинская известная блогер Даша Квиткова, которую уже некоторое время подозревают в романе с футболистом Владимиром Бражко, пошутила о том, как ей удалось найти избранника.
В соцсети Tik Tok Квиткова опубликовала шуточный ролик, в котором сказала, что съела в новогоднюю ночь 12 виноградинок пока раздавался бой курантов и запила это все шампанским. Вот поэтому этот год будет очень счастливым и удачным для нее.
Также она показала, что после этого ритуала все же встретила возлюбленного и продемонстрировала фото в объятиях мужчины, но не показала его лицо.
На видео отреагировал и Бражко, оставив комментарий.
"Получается, что это все виноград", - написал футболист, а Даша поставила лайк на его комментарий.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.
А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.
Вас может заинтересовать:
- Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло
- "Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода
- "И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать
Кто такая Даша Квиткова?
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред