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Владимир Бражко впервые публично обратился к Даше Квитковой - причина

Элина Чигис
4 июня 2025, 09:17
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Даша Квиткова продолжает подогревать слухи.
Даша Квиткова
Даша Квиткова - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Кратко:

  • Даша Квиткова опубликовала новое видео
  • Что ей написал Владимир Бражко

Украинская известная блогер Даша Квиткова, которую уже некоторое время подозревают в романе с футболистом Владимиром Бражко, пошутила о том, как ей удалось найти избранника.

видео дня

В соцсети Tik Tok Квиткова опубликовала шуточный ролик, в котором сказала, что съела в новогоднюю ночь 12 виноградинок пока раздавался бой курантов и запила это все шампанским. Вот поэтому этот год будет очень счастливым и удачным для нее.

Также она показала, что после этого ритуала все же встретила возлюбленного и продемонстрировала фото в объятиях мужчины, но не показала его лицо.

На видео отреагировал и Бражко, оставив комментарий.

"Получается, что это все виноград", - написал футболист, а Даша поставила лайк на его комментарий.

Владимир Бражко написал Даше Квитковой
Владимир Бражко написал Даше Квитковой / фото: скрин tiktok.com, Даша Квиткова

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такая Даша Квиткова?

Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

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