После разоблачения: Даша Квиткова показалась в объятиях мужчины

Даша Квиткова не прекращает интриговать поклонников.

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Даша Квиткова - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Вы узнаете:

Даша Квиткова показала новый снимок

Чем она заинтересовала поклонников

Известная украинская блогерша Даша Квиткова уже не впервые намекнула, что у нее новый роман после развода с ведущим Никитой Добрыниным.

На своей странице в соцсетях Даша опубликовала снимок, на котором позировала в объятиях мужчины, но его лицо не показала.

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Знаменитость оставила подпись к фото и пожелала всем спокойной ночи, некоторые поклонники даже предположили, что мужчина остался ночевать у Даши.

Даша Квиткова в объятиях мужчины / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

Напомним, в Сети подозревает, что новым возлюбленным Квитковой стал футболист киевского Динамо – Владимир Бражко. Недавно пара побывала на свадьбе друзей, также на одном из видео футболист держал Дашу за руку и поцеловал.

Даша Квиткова с бойфрендом / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Пока знаменитости не комментировали личную жизнь, но Квиткова часто хвастается огромными букетами цветов, которые, поговаривают, дарит ей Бражко.

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Кто такая Даша Квиткова? Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

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