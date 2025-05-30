После разоблачения: Даша Квиткова показалась в объятиях мужчины

Вы узнаете:
- Даша Квиткова показала новый снимок
- Чем она заинтересовала поклонников
Известная украинская блогерша Даша Квиткова уже не впервые намекнула, что у нее новый роман после развода с ведущим Никитой Добрыниным.
На своей странице в соцсетях Даша опубликовала снимок, на котором позировала в объятиях мужчины, но его лицо не показала.
Знаменитость оставила подпись к фото и пожелала всем спокойной ночи, некоторые поклонники даже предположили, что мужчина остался ночевать у Даши.
Напомним, в Сети подозревает, что новым возлюбленным Квитковой стал футболист киевского Динамо – Владимир Бражко. Недавно пара побывала на свадьбе друзей, также на одном из видео футболист держал Дашу за руку и поцеловал.
Пока знаменитости не комментировали личную жизнь, но Квиткова часто хвастается огромными букетами цветов, которые, поговаривают, дарит ей Бражко.
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Кто такая Даша Квиткова?
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
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