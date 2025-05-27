Амбасадор "Шахтера" Квиткова и "динамовец" Бражко: бывшие новой парочки

Бражко и Квиткова уже состояли в отношениях - что известно об их бывших.

https://glavred.info/starnews/ambasador-shahtera-kvitkova-i-dinamovec-brazhko-byvshie-novoy-parochki-10668083.html Ссылка скопирована

С кем встречались Квиткова и Бражко / Коллаж Главред, фото sport.24tv.ua, Instagram/kvittkova

Кратко:

Что известно о романе Бражко и Квитковой

С кем встречался футболист Бражко

Украинская почти 27-летняя блогерша Даша Квиткова, которая засветилась с 23-летним футболистом Владимиром Бражко на свадьбе у друзей, уже не особенно скрывает свои новые отношения с футболистом.

Победительница шоу "Холостяк" во всю демонстрирует гигантские букеты и всяческие намекает на новые отношения. Главред решил вспомнить бывшие отношения блогерши и спортсмена.

видео дня

Даша Квиткова и ее бывшие

Даша Квиткова прославилась благодаря участию и победе в шоу "Холостяк". Именно ей удалось завоевать сердце ведущего Никиты Добрынина. Брак пары продлился не долго, всего 3 года. В этом браке у них родился мальчик, которого назвали Лев.

В одном из интервью Добрынин говорил, что у них с Квитковой просто не совпали цели в жизни. "Иногда отношения умирают, к сожалению, как люди. Это происходит неожиданно. Я перед собой, перед Богом совершенно искренний. Это были серьезные отношения, с очень сильными чувствами. Но, к сожалению, случается и так. Не совпадают цели, не совпадают ценности в жизни. И люди продолжают двигаться по разным направлениям", - говорил в интервью Никита.

Квиткова и Добрынин развелись после 3 лет брака / Фото Instagram/kvittkova

Сама Квиткова рассказала, что в последнее время перед разводом, их отношения держались на любви. "Я думаю, что наши отношения держались на любви, но иногда ее недостаточно. Я думаю, что не было шанса что-то изменить. Буду говорить за себя. Я долго пыталась, но в определенный момент поняла, что я больше не могу и не хочу", - поделилась блогерша.

Позже Квиткову заподозрили в романе с еще одним холостяком - Михаилом Заливако. 27 августа блогерша попала в ДТП и Михаил Заливако сразу же приехал на место происшествия. В Сети есть фотографии, где рядом с блогершей стоит экс-герой "Холостяка" и помогает ей разобраться.

Квиткова и Заливако на месте ДТП / Фото Соцсетей

В целом, блогерша тщательно оберегает свою частную жизнь, публикуя лишь подарки и букеты.

Владимир Бражко и его бывшие

Владимир Бражко родился в 2002 году в Запорожье. Он начинал играть в футбол в составе академии "Металлурга" из родного Запорожья. В 14 лет молодым футболистом заинтересовался один из грандов украинского футбола — киевское "Динамо". Бражко является успешным молодым футболистом.

Так, трансферная стоимость футболиста оценивается в два с половиной миллиона евро. Это наивысшая стоимость Владимира за его карьеру. Известный украинский комментатор Виктор Вацко назвал полузащитника "Каземиро от УПЛ", сравнив Бражко с одним из лучших опорников современности.

Что касается личной жизни футболиста, то о ней известно мало. В прошлом году появлялась информация об отношениях с 19-летней девушкой по имени Анна. Информации о ней немного, она занимается макияжем и прошла курсы бровиста. Об этом сообщил sport.24tv.ua.

Бывшая девушка Бражко / Фото sport.24tv.ua

Однако зимой Бражко сам признался в том, что его сердце свободно. Он рассказал, что девушки заваливают его сообщениями в инстаграм.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Квиткова засветилась с 23-летним футболистом Владимиром Бражко на свадьбе у друзей. Главред нашел в Сети видео, на которых Даша и Владимир веселились на праздновании. Отметим, свадьба футболиста Максима Дячука прошла в Киеве в ресторане Маяк.

Ранее Главред писал о том, что Квиткова и Бражко крутят роман уже несколько месяцев. На публике они не решаются показаться вместе, но футболист радует возлюбленную сюрпризами.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Даша Квиткова? Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред