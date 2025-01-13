"Снесла с ног, уперлась в грудную клетку": Квиткова получила травму в Доминикане

Кратко:
- Даша Квиткова с сыном уехала в Доминикану
- Во время отдыха блогерша получила травму
Украинская блогерша Даша Квиткова на новогодние каникулы отправилась в Доминиканскую Республику, где отдыхает на Карибском море вместе с сыном Львом. Мама наслаждается возможностью полежать в шезлонге с книгой в руках, а мальчик познает подводный мир и лепит замки из песка.
Впрочем, эту морскую идиллию недавно нарушила неожиданная травма. Об этом Квиткова рассказала в своем блоге в Instagram.
Она показала фото ужасных синяков на своей груди и руках. Во время морской прогулки Даша пострадала от якоря и веревки, на которую он крепился.
В какой-то момент крепление изменило направление и сбило блогершу с ног в воду, сильно придавив при этом в районе груди. Впрочем, даже эта неприятность не испортила Даше Квитковой отдых с сынишкой - после падения она отправилась со Львом рассматривать под водой морские звезды.
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Кто такая Даша Квиткова?
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
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