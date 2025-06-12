Виктория Бекхэм по-украински: Квиткова уехала вслед за возлюбленным-футболистом

Кратко:
- Даше Квитковой приписывают роман с Владимиром Бражко
- Блогерша приехала в Словакию, где сегодня состоится важный матч с участием ее избранника
Уже больше месяца в светских кругах ходят слухи о том, что у блогерши Даши Квитковой и футболиста Владимира Бражко страстный роман. Пара пока не решается заявить о своих чувствах публично, однако косвенных доказательств их отношений уже не скрыть.
Так недавно Квиткову и Бражко поймали за поцелуями на свадьбе их общих друзей. А сегодня Даша сломя голову примчалась поддержать возлюбленного на важном матче.
Молодежная сборная Украины по футболу, частью которой является Владимир Бражко, сегодня проведет первый матч на Евро-2025. Он состоится Словакии. Первым противником украинской сборной будет команда из Дании.
По удивительному совпадению в Словакии, где уже готовится к матчу сборная Украины, оказалась и Даша Квиктова. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото из Татранска-Ломницы, Высокие Татры, Словакия.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что жена Лесика Ирина Турко подтвердила отравление музыканта. Она высказала свои предположения о виновнике, который мог хотеть зла артисту.
Также жена Виталия Козловского, пиар-менеджер Юлия Бакуменко, показала, как их крошка-сын отрывается под "Пинаколаду" - годовалый малыш посетил генеральную репетицию звездного папы.
Читайте также:
- "От крыши до первого этажа": РФ уничтожила дом украинского известного певца
- "Чувствую постоянный дискомфорт": Екатерина Тышкевич раскрыла детали лечения
- Без шуток не обошлось: жених Леси Никитюк показал забавный подарок от ведущей
Кто такая Даша Квиткова?
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред