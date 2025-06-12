Виктория Бекхэм по-украински: Квиткова уехала вслед за возлюбленным-футболистом

Даша Квиткова прибыла в Словакию на матч своего любимого.

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Роман Квитковой и Бражко - Даша Квиткова приехала поддержать бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/vova.brazhko

Кратко:

Даше Квитковой приписывают роман с Владимиром Бражко

Блогерша приехала в Словакию, где сегодня состоится важный матч с участием ее избранника

Уже больше месяца в светских кругах ходят слухи о том, что у блогерши Даши Квитковой и футболиста Владимира Бражко страстный роман. Пара пока не решается заявить о своих чувствах публично, однако косвенных доказательств их отношений уже не скрыть.

Так недавно Квиткову и Бражко поймали за поцелуями на свадьбе их общих друзей. А сегодня Даша сломя голову примчалась поддержать возлюбленного на важном матче.

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Молодежная сборная Украины по футболу, частью которой является Владимир Бражко, сегодня проведет первый матч на Евро-2025. Он состоится Словакии. Первым противником украинской сборной будет команда из Дании.

Анонс матча сборной Украины против сборной Дании / t.me/zbirnaua

По удивительному совпадению в Словакии, где уже готовится к матчу сборная Украины, оказалась и Даша Квиктова. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото из Татранска-Ломницы, Высокие Татры, Словакия.

Роман Квитковой и Бражко - Даша Квиткова приехала поддержать бойфренда / instagram.com/kvittkova

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Кто такая Даша Квиткова? Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

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