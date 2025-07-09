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В Украине планируют "объединить" университеты и армию - что изменится для студентов

Юрий Берендий
9 июля 2025, 16:15
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В Украине планируют ввести шефство военных бригад над университетами в рамках нового курса для усиления взаимодействия армии и системы высшего образования.
В Украине планируют 'объединить' университеты и армию - что изменится для студентов
В Украине хотят ввести шефство военных бригад над университетами / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Оксен Лисовой:

  • В Украине хотят внедрить шефство военных бригад над университетами
  • Учебные заведения смогут сотрудничать с воинскими частями в части БЗВП, мемориализации и традиций

Министерство образования и науки Украины планирует ввести новый формат сотрудничества между воинскими частями и вузами - шефство бригад над университетами. Эту инициативу хотят реализовать в рамках учебного курса "Основы национального сопротивления", который будет предусматривать не только теоретические знания и обучение на полигоне, но и прямое взаимодействие университетов с военными подразделениями.

Как сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в эфире Радио Хартия, согласно закону о мобилизации и мобилизационной подготовке, в вузах уже предусмотрена базовая общевойсковая подготовка (БОВП), и этот процесс уже стартовал. С 1 сентября в высших учебных заведениях должны начать реализацию этого курса.

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"Университетское БОВП не будет тем полноценным армейским БОВП. И не имеет смысла дважды это повторять. Потому что когда человек будет мобилизоваться в ряды армии, готовиться к участию в боевых действиях, он будет проходить полноценное, мощное БЗВП прямо перед своей интеграцией в военные подразделения", - указывает он.

Оксен Лисовой сообщил, что Министерство образования, Министерство обороны и Офис Президента совместно приняли согласованное решение, которое обсуждалось на всех уровнях, включая президента, относительно нового подхода к формированию системы подготовки граждан к обороне государства и развития оборонного мышления. В этом контексте было решено пересмотреть действующий подход и предложить изменения в законодательство.

Согласно предварительному видению, новый курс получит название "Основы национального сопротивления" и станет обновленной версией курса "Защита Украины". Речь идет о теоретической составляющей подготовки. Если раньше закон предусматривал 3 кредита ЕКТС на теорию и 7 - на полигонную часть, то теперь планируется существенно сократить практическую составляющую. Зато появится новый механизм, который все стороны намерены внедрить на основе достигнутого консенсуса.

"Это шефство бригад над университетами, то, о чем мы говорили", - отметил министр образования.

Оксен Лисовой отметил, что по его убеждению, взаимодействие воинских частей с университетами - это эффективный инструмент, который может сформировать устойчивые традиции сотрудничества. Речь идет о том, чтобы воинские части, расположенные в определенном регионе, или даже в рамках кроссрегионального партнерства, закреплялись за вузами.

"Не каждая бригада имеет такой уровень культуры, что может работать с университетом в рамках наших требований. Здесь же вопрос еще в идеологии, в формировании ценностных ориентиров и в том, чтобы все мы работали в одном направлении, били в одну цель. Второе - это, конечно, использование материально-технической базы воинских частей. Это полигоны, оружие, боекомплект, инструкторы. Это самое главное - люди с боевым опытом", - поделился Оксен Лисовой.

Он подчеркнул, что это партнерство может быть как один университет - одна бригада, так и наоборот: одно большое учреждение - несколько подразделений. В этом формате будут строиться горизонтальные связи, будут передаваться традиции, а молодежь будет привлекаться к жизни воинской части, включая участие в памятных мероприятиях, чествовании погибших, поддержке раненых.

Благодаря этому студенты будут видеть не просто абстрактное понятие "военные", а конкретные лица своих земляков, которые воевали за их будущее и обучение. Такой подход меняет отношение к армии, дает более глубокое понимание сути жертвы и формирует новое качество национальной памяти - как в контексте нынешней войны, так и столетней борьбы Украины с российской агрессией.

"Мы не опирались на опыт, мы исходим из логики наших событий. И мы понимаем, как сегодня университеты занимаются своими бригадами. Мой сын учится в УжНУ, они занимаются своей горно-штурмовой, в Житомире - 95-й занимаются. Они проводят собрания и взаимодействуют. И это наша логика. Я уверен, что такие прецеденты есть, но нам не надо изучать их опыт. Это очевидно, что это логично. Это очень важно в части сближения армии и гражданского общества", - резюмировал он.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия наносит целенаправленные удары по территориальным центрам комплектования, пытаясь уничтожить базы данных военнообязанных, что может серьезно замедлить или даже приостановить мобилизационные процессы. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

При этом министр обороны Рустем Умеров отметил, что уменьшение мобилизационного возраста пока не обсуждается, ведь действует контрактная форма службы для лиц в возрасте 18-24 лет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что работники ТЦК должны действовать в рамках действующего законодательства и обеспечивать прозрачность в своей работе.

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О персоне: Оксен Лисовой

Оксен Лисовой - украинский учитель, организатор образования, член ДФТГ, доцент (2015). Министр образования и науки Украины (от 21 марта 2023), Директор Национального центра "Малая академия наук Украины" (2010-2023). Заслуженный работник образования Украины (2021). Лауреат Государственной премии Украины в области образования (2012), пишет Википедия.

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