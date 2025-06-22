Украинцев ждут изменения: главком резко прокомментировал работу ТЦК

Сырский считает, что в ТЦК нужно искоренить коррупцию и преступность.

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В ТЦК начались инспекции / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/lvivobltck, t.me/osirskiy

Что сказал Сырский:

В ТЦК проводят инспекции

Работа работников ТЦК будет изменена

Коррупция недопустима в органах ТКЦ и СП

Работники ТЦК в Украине должны соблюдать законы и работать прозрачно. Об этом во время встречи с журналистами заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как передает Укринформ, он анонсировал изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ведь главком считает, что мобилизация не должна быть шоком для граждан.

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"Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определена задача президентом Украины - Верховным главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения, - подчеркнул Сырский.

ТЦК, по словам генерала, должны не допускать таких позорных случаев, как уже случались по Украине. Речь идет о разоблачении коррупционеров и преступных действий.

При этом продолжение мобилизации не избежать, ведь она является основным источником обеспечения пополнения украинской армии.

"Непопулярное мероприятие, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК", - добавил главнокомандующий.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, в ОП сообщали, что западные партнеры медлят с более жесткими санкциями против России, потому что Украина не мобилизует в армию людей с 18 лет. Однако президент Владимир Зеленский не согласится на снижение призывного возраста до 18 лет, в обмен на ограничения против страны-агрессора РФ.

Ранее сам Зеленский отметил, что хоть ранее публично этот вопрос не комментировал, но считает нецелесообразным мобилизовать юношей с 18 лет, как это предлагали некоторые мировые лидеры.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что Генеральный штаб ВСУ формирует мобилизационные планы, опираясь на реальные потребности конкретных воинских частей.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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