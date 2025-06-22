Украинцев ждут изменения: главком резко прокомментировал работу ТЦК

Что сказал Сырский:
- В ТЦК проводят инспекции
- Работа работников ТЦК будет изменена
- Коррупция недопустима в органах ТКЦ и СП
Работники ТЦК в Украине должны соблюдать законы и работать прозрачно. Об этом во время встречи с журналистами заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Как передает Укринформ, он анонсировал изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ведь главком считает, что мобилизация не должна быть шоком для граждан.
"Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определена задача президентом Украины - Верховным главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения, - подчеркнул Сырский.
ТЦК, по словам генерала, должны не допускать таких позорных случаев, как уже случались по Украине. Речь идет о разоблачении коррупционеров и преступных действий.
При этом продолжение мобилизации не избежать, ведь она является основным источником обеспечения пополнения украинской армии.
"Непопулярное мероприятие, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК", - добавил главнокомандующий.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, в ОП сообщали, что западные партнеры медлят с более жесткими санкциями против России, потому что Украина не мобилизует в армию людей с 18 лет. Однако президент Владимир Зеленский не согласится на снижение призывного возраста до 18 лет, в обмен на ограничения против страны-агрессора РФ.
Ранее сам Зеленский отметил, что хоть ранее публично этот вопрос не комментировал, но считает нецелесообразным мобилизовать юношей с 18 лет, как это предлагали некоторые мировые лидеры.
Накануне, как писал Главред, стало известно, что Генеральный штаб ВСУ формирует мобилизационные планы, опираясь на реальные потребности конкретных воинских частей.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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