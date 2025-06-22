Путин наслаждается: Подоляк назвал причины, из-за которых РФ не прекратит войну

Подоляк сказал, что Путину нравится процесс войны.

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Отношение Путина к войне в Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное из заявления Подоляка:

Путин не собирается останавливать войну

Для Кремля это рациональный выбор, который решает сразу множество проблем

Ближайшее окружение Путина получает финансовый доход от войны

Для россиян война важна и гораздо дешевле любого другого формата существования, поэтому Владимир Путин не собирается останавливаться. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Мы-Украина.

По его словам, продолжение войны является для Кремля рациональным выбором, который решает сразу целый ряд проблем.

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"Они за счет войны, во-первых, решили свои внутренние вопросы - вопрос тотального контроля за проблемами, проблемами, которые есть на внутреннем рынке. Вторая составляющая - они, опять же, за счет войны вернулись временно, но вернулись с глобальной повесткой дня, на доминирующей позиции - да, через насилие. Третья составляющая - ближайшее окружение Путина получает прямые финансовые доходности от войны, то есть они зарабатывают больше, чем без войны, на обслуживании, на сервисе войне", - подчеркнул он.

Подоляк также предположил, что российскому диктатору нравится процесс войны.

"Самому Путину нравится эта, во-первых, милитаристская риторика, идеология, вид страны, ну и более того, он наслаждается эстетически кадрами массированной резни, которую он совершает в стране, в нашей с вами стране. Вот это все является мотивацией", - подытожил советник руководителя Офиса президента.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 21 июня российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил ультимативные условия, на которых Москва готова обсуждать завершение войны против Украины. В частности, он потребовал от Киева официального отказа от членства в военных союзах, нейтрального статуса и отказа от стремления к обладанию ядерным оружием.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приняла ряд важных решений в ответ на недавние высказывания Владимира Путина, в которых тот вновь подтвердил намерения захватить всю территорию Украины.

В то же время, президент США Дональд Трамп начал разбрасываться угрозами из-за войны в Украине. Он пригрозил некоторым американским политикам и подчеркнул, что тем, кто призывает Украину продолжать войну с Россией, надо "следить за языком". Мол, это может иметь последствия для них.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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