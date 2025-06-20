Когда закончится война в Украине: боец Азова назвал два условия

Украина имеет шансы на победу над агрессором Россией, нужно учитывать определенные факторы, считает Святослав Паламарь.

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Мир с Россией будет только тогда, когда государства не будет в его нынешнем формате - боец Азова / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВСУ

Кратко:

У Украины есть шансы победить Россию

Мир будет тогда, когда в РФ случится смена режима или распад

У Украины есть шансы одержать победу в войне с российскими оккупантами. Мир наступит тогда, когда в России поменяется режим, или она распадется, и уже не будет угрожать украинской государственности. Об этом заявил заместитель командира 12-й бригады специального назначения Азов Национальной гвардии Святослав Паламарь с псевдонимом Калина.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказал о том, что Украина имеет шансы на победу над РФ.

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"Есть. Мы обязаны сопротивляться. Если бы мы думали о том, что Россия так велика, так мощна, там так много людей, оружия у них и т.д., то зачем было им сопротивляться? Президент мог уехать, отвести войска, поднять руки и никто бы там ни защищался", - считает военный.

По его словам, украинцам можно и нужно воевать.

"А дальше все зависит от людей, их духа, их креативности, их подходов, ведения боевых действий асимметрично. У нас крутые службы безопасности. Операция „Паутина" — это учебники истории однозначно", - уточнил Паламарь.

Когда наступит мир в Украине

По мнению военного, сложно сказать, когда закончится война.

"Не готов сказать, она, наверное, еще будет. Здесь комплекс факторов, комплекс стечения обстоятельств, возможно. Здесь много всего…", - сказал боец Азова.

Длительный мир наступит в случае смены режима или распада России, вследствие чего российское государство перестанет представлять угрозу для Украины.

"Вот когда она не будет нести угрозу, то я считаю, что мы победили… Может быть, прекращение в огне, могут быть какие-то мирные договоренности — мы, они будут вооружаться, учить армию и тому подобное. Но будет ли это долговременный мир — мир в контексте того, что Россия уже не нападет, возможно только тогда, когда ее в таком формате не будет, в каком она сейчас", - подчеркнул Святослав Паламарь.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский выразил надежду, что война закончится до конца президентского срока Трампа в США. Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой, в том числе, и с Путиным.

20 июня Украина и РФ провели новый обмен пленными. Большинство воинов из тех, кого вернули, были в российском плену более 2 лет.

Прогресс в мирных переговорах может быть достигнут только путем встречи Зеленского и Путина, считает первый заместитель руководителя МИД Сергей Кислица. Россияне "настаивают" на выполнении их "хотелок" для того, чтобы такая встреча состоялась.

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