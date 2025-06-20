Когда закончится война в Украине: боец Азова назвал два условия

Кратко:
- У Украины есть шансы победить Россию
- Мир будет тогда, когда в РФ случится смена режима или распад
У Украины есть шансы одержать победу в войне с российскими оккупантами. Мир наступит тогда, когда в России поменяется режим, или она распадется, и уже не будет угрожать украинской государственности. Об этом заявил заместитель командира 12-й бригады специального назначения Азов Национальной гвардии Святослав Паламарь с псевдонимом Калина.
В интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказал о том, что Украина имеет шансы на победу над РФ.
"Есть. Мы обязаны сопротивляться. Если бы мы думали о том, что Россия так велика, так мощна, там так много людей, оружия у них и т.д., то зачем было им сопротивляться? Президент мог уехать, отвести войска, поднять руки и никто бы там ни защищался", - считает военный.
По его словам, украинцам можно и нужно воевать.
"А дальше все зависит от людей, их духа, их креативности, их подходов, ведения боевых действий асимметрично. У нас крутые службы безопасности. Операция „Паутина" — это учебники истории однозначно", - уточнил Паламарь.
Когда наступит мир в Украине
По мнению военного, сложно сказать, когда закончится война.
"Не готов сказать, она, наверное, еще будет. Здесь комплекс факторов, комплекс стечения обстоятельств, возможно. Здесь много всего…", - сказал боец Азова.
Длительный мир наступит в случае смены режима или распада России, вследствие чего российское государство перестанет представлять угрозу для Украины.
"Вот когда она не будет нести угрозу, то я считаю, что мы победили… Может быть, прекращение в огне, могут быть какие-то мирные договоренности — мы, они будут вооружаться, учить армию и тому подобное. Но будет ли это долговременный мир — мир в контексте того, что Россия уже не нападет, возможно только тогда, когда ее в таком формате не будет, в каком она сейчас", - подчеркнул Святослав Паламарь.
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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский выразил надежду, что война закончится до конца президентского срока Трампа в США. Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой, в том числе, и с Путиным.
20 июня Украина и РФ провели новый обмен пленными. Большинство воинов из тех, кого вернули, были в российском плену более 2 лет.
Прогресс в мирных переговорах может быть достигнут только путем встречи Зеленского и Путина, считает первый заместитель руководителя МИД Сергей Кислица. Россияне "настаивают" на выполнении их "хотелок" для того, чтобы такая встреча состоялась.
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